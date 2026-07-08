*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、NZ中央銀行が政策金利発表、米卸売在庫など

＜国内＞

08:50 貸出動向 銀行計(6月) 6.3％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(6月) 5.7％

08:50 国際収支(経常収支)(5月) 4兆1469億円 3兆9078億円

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(6月) 44.5 43.6

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(6月) 40.7



＜海外＞

11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 2.50％ 2.25％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.36％

23:00 米・卸売在庫(5月) 0.3％ 0.3％

27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月16日-17日会合分)

28:00 米・消費者信用残高(5月) 175.00億ドル 207.33億ドル



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》