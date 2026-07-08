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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、NZ中央銀行が政策金利発表、米卸売在庫など

2026年7月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、NZ中央銀行が政策金利発表、米卸売在庫など
＜国内＞
08:50　貸出動向 銀行計(6月)　　6.3％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(6月)　　5.7％
08:50　国際収支(経常収支)(5月)　4兆1469億円　3兆9078億円
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(6月)　44.5　43.6
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(6月)　　40.7


＜海外＞
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　2.50％　2.25％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.36％
23:00　米・卸売在庫(5月)　0.3％　0.3％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月16日-17日会合分)
28:00　米・消費者信用残高(5月)　175.00億ドル　207.33億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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