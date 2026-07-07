*18:14JST ミガロホールディングス---オール顔認証マンション「クレイシアIDZ川崎ザ・レジデンス」投資用分譲住戸完売

ミガロホールディングス＜5535＞は6日、グループ会社プロパティエージェントが、自社開発のオール顔認証マンション「クレイシアIDZ川崎ザ・レジデンス」において、投資用分譲住戸の全戸完売を発表した。

本物件は、鍵を一切使用しない“オール顔認証マンション”として、顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入し、エントランス、宅配ボックス、エレベーター、各住戸のオートロックまで顔認証のみで解錠可能な仕組みを採用している。これにより、両手がふさがった状態でもスムーズに入室できる利便性を実現したほか、One Time機能による一時的な鍵共有にも対応し、セキュリティと利便性の両立を図っている。

物件所在地は神奈川県川崎市川崎区本町一丁目9番6で、京急本線「京急川崎」駅徒歩5分、JR東海道本線他「川崎」駅徒歩8分の立地に位置する。あらゆるショッピングニーズに応える大型店や川崎の所業文化が凝縮した商店街が徒歩圏内にある。

建物は鉄筋コンクリート造地上13階建てで、総戸数84戸の全てが投資用住戸として開発された。ミガロホールディングスグループは、今後も資産性の高い不動産開発を目指している。《AK》