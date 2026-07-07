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TKP 「世界貿易センタービルディング ホール＆カンファレンス」2027年6月1日開業決定
記事提供元：フィスコ
*17:50JST TKP---「世界貿易センタービルディング ホール＆カンファレンス」2027年6月1日開業決定
TKP＜3479＞は2日、世界貿易センタービルディング（本社：東京都港区）より運営を受託する「世界貿易センタービルディング ターミナル」内6～7階の「世界貿易センタービルディング ホール＆カンファレンス」について、2027年6月1日に開業すると発表した。あわせて、同日公式サイトを公開し、予約受付を開始した。
浜松町エリアでは、「世界貿易センタービルディング本館・ターミナル」の建替えを中心とした大規模再開発が進められており、2021年には「世界貿易センタービルディング南館」が先行開業した。交通利便性の向上に加え、オフィスやホテル、商業施設、カンファレンス機能など多彩な都市機能の整備が進んでいる。
同社が運営を担う「世界貿易センタービルディング ホール＆カンファレンス」は、JR・東京モノレール「浜松町駅」直結の「世界貿易センタービルディング ターミナル」6～7階に位置し、国際会議に対応した全10室（最大約800平方メートル・750名収容）のホール・カンファレンスを備える。展示会、会議、企業イベントなど幅広い用途に対応するほか、屋上庭園を臨むレセプションルームは、立食パーティーや懇親会、レセプションなど、人が集い語らう場に適した空間である。「TKPガーデンシティPREMIUM浜松町WTC annex」をはじめとする同社運営施設との連携や、街区内のホテルや商業施設との相乗効果により、大規模オールインワン型MICE施設として展開する。《AK》
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