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TKP ウエディングブランド「THE SELECT」始動
記事提供元：フィスコ
*17:47JST TKP---ウエディングブランド「THE SELECT」始動
TKP＜3479＞は2日、従来のブライダル業界の常識にとらわれないウエディングブランド「THE SELECT（ザ セレクト）」の始動を発表した。
「THE SELECT」は、「必要なものだけ選ぶ、新しい結婚式」をコンセプトにした同社のウエディングブランドである。1人1万円からの価格設定と、基本料金を設けないシンプルな料金体系を採用し、必要なサービスだけを自由に選択できる仕組みとしている。従来のパッケージ型ウエディングとは異なり、顧客一人ひとりの希望や予算に合わせてパーティを組み立てられる、新たな選択肢を提供する。
従来のブライダル商品は、会場費や料理、衣裳、装花、写真、司会、音響などをセットにしたパッケージプランが一般的だった。一方で近年は、形式にとらわれず、自分たちらしいスタイルで感謝を伝えたいというニーズや、会費制パーティ、1.5次会、お披露目会などを希望するカップルも増加している。このようなニーズの多様化を受け、同社は全国で培ってきたパーティ・イベント運営のノウハウを活かし、「THE SELECT」を開発した。
同社は今後も、全国で展開する空間活用サービスの強みを活かし、多様化する結婚のスタイルやニーズに応える新たなウエディングの選択肢を提供するとともに、顧客一人ひとりに寄り添った価値創出に取り組む。《AK》
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