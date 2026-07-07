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東証グロ－ス指数は大幅に4日ぶり反落、金利高止まりが重しに
*17:33JST 東証グロ－ス指数は大幅に4日ぶり反落、金利高止まりが重しに
東証グロース市場指数 941.77 -15.04／出来高 5億53万株／売買代金 1412億円東証グロース市場250指数 730.63 -13.12／出来高 1億5263万株／売買代金 973億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に4日ぶり反落。値下がり銘柄数は313、値上がり銘柄数は235、変わらずは42。
前日6日の米株式市場でダウ平均は続伸。6月ISM非製造業景況指数やPMI確定値の低調な結果が株価の重しとなった。一方、ハイテク回復でナスダックは上昇し終日堅調に推移し相場を支援。終盤にかけ、ダウもプラス圏を回復した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.36％安となった。朝方は売り買いが交錯し、東証グロース市場指数は上昇する場面があった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、新興市場は東証プライムに比べ依然、出遅れ感が強く、出遅れ修正も期待された。さらに、今週は8日と10日にETF（上場投資信託）分配金捻出のための売り需要が発生すると見られており。これを警戒して東証プライムの買いを手控える向きもあり、消去法的に新興市場に投資資金が向かいやすかった。一方、東証グロース市場指数は昨日までの3日続伸で6.13％上昇しており、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、このところ上昇傾向を強めている国内長期金利が今日も高止まって推移したことが、バリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場銘柄の株価の重しとなった。こうした状況から、今日の東証グロース市場指数は朝方に一時上昇したが買いは続かず、午前の中頃からは売りに押される展開となった。
個別では、上期営業利益が35.6％減と第1四半期の10.4％増から減益に転じたジャパニアス＜9558＞、前日まで大幅続伸の反動安となった海帆＜3133＞、75日線に上値を阻まれたSchoo＜264A＞、前日ストップ高の反動安となったAmazia＜4424＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やGO＜581A＞が下落。値下がり率上位には、イノバセル＜504A＞、Zenmu＜338A＞などが顔を出した。
一方、富士フイルム富山化学と業務提携すると発表したリボミック＜4591＞、シンガポールの南洋理工大学と地上局技術で覚書を締結したと発表したFusic＜5256＞、75日線回復し先高期待が高まったリベラウェア＜218A＞、25日線回復し反騰機運が高まったワンプラ＜4199＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、アスタリスク＜6522＞、LiNKX＜584A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4591|リボミック | 98| 30| 44.12|
2| 6522|アスタリスク | 2096| 400| 23.58|
3| 584A|ＬｉＮＫＸ | 3725| 700| 23.14|
4| 3625|テックファム | 643| 100| 18.42|
5| 4199|ワンプラ | 770| 100| 14.93|
6| 7360|オンデック | 703| 90| 14.68|
7| 340A|ジグザグ | 368| 32| 9.52|
8| 6085|アキテクツＳＪ | 267| 22| 8.98|
9| 9556|ＩＮＴＬＯＯＰ | 1902| 145| 8.25|
10| 218A|リベラウェア | 1226| 93| 8.21|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4596|窪田製薬ＨＤ | 78| -39| -33.33|
2| 4424|Ａｍａｚｉａ | 272| -80| -22.73|
3| 3133|海帆 | 112| -28| -20.00|
4| 504A|イノバセル | 543| -100| -15.55|
5| 264A|Ｓｃｈｏｏ | 300| -45| -13.04|
6| 338A|Ｚｅｎｍｕ | 2170| -269| -11.03|
7| 4417|グローバルセキュ | 3990| -410| -9.32|
8| 7409|ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 1761| -177| -9.13|
9| 9256|サクシード | 3855| -385| -9.08|
10| 4258|網屋 | 4455| -435| -8.90|《SK》
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