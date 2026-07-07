ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ミタチ、窪田製薬などがランクイン

2026年7月7日 14:58

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:58JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ミタチ、窪田製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月7日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4596＞ 窪田製薬　　　　　 38136800 　54303.02　 369.56% -0.2905%
＜2641＞ GXGリーダー　　　1745289 　159449.998　 353.89% 0.0004%
＜550A＞ ソフトテックス　　　64300 　12108.58　 293.59% 0.1786%
＜504A＞ イノバセル　　　　　698600 　28464.82　 286.6% -0.1555%
＜218A＞ リベラウェア　　　　2781900 　341089.28　 278.94% 0.1685%
＜2633＞ NFS＆P500　　380030 　36028.043　 194.55% -0.001%
＜9278＞ ブックオフGH　　　224800 　91475.62　 173% 0.0619%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　66943 　99013.938　 172.56% -0.0106%
＜1799＞ 第一建設　　　　　　70300 　65684.7　 144.33% -0.0014%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　　424900 　161163　 139.12% -0.1483%
＜3186＞ ネクステージ　　　　2009100 　2023357.3　 134.69% -0.0811%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　　1026100 　495681.24　 132.44% -0.0011%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　9087 　34014.736　 132.2% 0.0019%
＜237A＞ iS米債25　　　　719250 　67976.19　 127.54% -0.0091%
＜399A＞ 上日高50　　　　　92081 　66471.594　 125.46% -0.0045%
＜4499＞ Speee　　　　　416600 　287814.28　 122.76% 0.0628%
＜1615＞ NF銀行業　　　　　17250220 　3971342.908　 115.76% 0.0146%
＜6863＞ ニレコ　　　　　　　83900 　73178.74　 115.39% -0.0821%
＜1965＞ テクノ菱和　　　　　132700 　278199.8　 112.09% 0.0192%
＜2868＞ GXSPXカバ　　　119250 　43570.692　 111.19% 0.0017%
<2634> NFSP500ヘ　　20119 　19064.806　 110.63% 0.0028%
<1592> 上場J400　　　　28228 　30759.131　 106.16% -0.0185%
<6469> 放電精密　　　　　　175800 　157789.46　 105.95% 0.0003%
<6736> サン電子　　　　　　107600 　427036.8　 94.82% 0.0527%
<2437> シンワワイズ　　　　146600 　35504.26　 93.2% 0.0386%
<1489> NF高配50　　　　2180432 　2692533.061　 90.6% -0.0045%
<3663> セルシス　　　　　　380600 　307290.62　 86.12% 0.0227%
<4593> ヘリオス　　　　　　1775800 　173060.64　 83.85% -0.0476%
<5838> 楽天銀行　　　　　　1870700 　5172738.58　 79.38% 0.054%
<6016> JPNエンジン　　　254700 　912887.4　 78.77% -0.0424%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事