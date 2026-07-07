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出来高変化率ランキング（14時台）～ミタチ、窪田製薬などがランクイン
*14:58JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ミタチ、窪田製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月7日 14:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4596＞ 窪田製薬 38136800 54303.02 369.56% -0.2905%
＜2641＞ GXGリーダー 1745289 159449.998 353.89% 0.0004%
＜550A＞ ソフトテックス 64300 12108.58 293.59% 0.1786%
＜504A＞ イノバセル 698600 28464.82 286.6% -0.1555%
＜218A＞ リベラウェア 2781900 341089.28 278.94% 0.1685%
＜2633＞ NFS＆P500 380030 36028.043 194.55% -0.001%
＜9278＞ ブックオフGH 224800 91475.62 173% 0.0619%
＜2568＞ 上場NSQ 66943 99013.938 172.56% -0.0106%
＜1799＞ 第一建設 70300 65684.7 144.33% -0.0014%
＜3321＞ ミタチ 424900 161163 139.12% -0.1483%
＜3186＞ ネクステージ 2009100 2023357.3 134.69% -0.0811%
＜6203＞ 豊和工 1026100 495681.24 132.44% -0.0011%
＜2630＞ MXS米株ヘ 9087 34014.736 132.2% 0.0019%
＜237A＞ iS米債25 719250 67976.19 127.54% -0.0091%
＜399A＞ 上日高50 92081 66471.594 125.46% -0.0045%
＜4499＞ Speee 416600 287814.28 122.76% 0.0628%
＜1615＞ NF銀行業 17250220 3971342.908 115.76% 0.0146%
＜6863＞ ニレコ 83900 73178.74 115.39% -0.0821%
＜1965＞ テクノ菱和 132700 278199.8 112.09% 0.0192%
＜2868＞ GXSPXカバ 119250 43570.692 111.19% 0.0017%
<2634> NFSP500ヘ 20119 19064.806 110.63% 0.0028%
<1592> 上場J400 28228 30759.131 106.16% -0.0185%
<6469> 放電精密 175800 157789.46 105.95% 0.0003%
<6736> サン電子 107600 427036.8 94.82% 0.0527%
<2437> シンワワイズ 146600 35504.26 93.2% 0.0386%
<1489> NF高配50 2180432 2692533.061 90.6% -0.0045%
<3663> セルシス 380600 307290.62 86.12% 0.0227%
<4593> ヘリオス 1775800 173060.64 83.85% -0.0476%
<5838> 楽天銀行 1870700 5172738.58 79.38% 0.054%
<6016> JPNエンジン 254700 912887.4 78.77% -0.0424%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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