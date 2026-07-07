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出来高変化率ランキング（13時台）～イノバセル、リベラウェアなどがランクイン

2026年7月7日 13:55

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記事提供元：フィスコ

*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イノバセル、リベラウェアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月7日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4596＞ 窪田製薬　　　　　 　36175900 　54303.02　 368.23% -0.2649%
＜2641＞ GXGリーダー　　 　1329678 　159449.998　 341.20% 0.0011%
＜504A＞ イノバセル　　　　 　698600 　28464.82　 286.60% -0.1555%
＜550A＞ ソフトテックス　　 　57400 　12108.58　 283.46% 0.1973%
＜218A＞ リベラウェア　　　 　2017400 　341089.28　 245.69% 0.1447%
＜2633＞ NFS＆P500　 　329100 　36028.043　 177.02% 0%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　61682 　99013.938　 162.48% -0.0077%
＜9278＞ ブックオフGH　　 　205800 　91475.62　 161.96% 0.0589%
＜1799＞ 第一建設　　　　　 　69100 　65684.7　 142.26% 0%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　 　9081 　34014.736　 132.12% 0.0031%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　 　399200 　161163　 131.40% -0.1478%
＜399A＞ 上日高50　　　　 　91523 　66471.594　 124.71% -0.0068%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　 　933900 　495681.24　 121.44% 0.0101%
＜3186＞ ネクステージ　　　 　1786200 　2023357.3　 120.09% -0.0799%
＜237A＞ iS米債25　　　 　627350 　67976.19　 110.74% -0.0073%
＜2868＞ GXSPXカバ　　 　116827 　43570.692　 108.70% 0.0008%
＜1592＞ 上場J400　　　 　27936 　30759.131　 104.91% -0.0162%
＜4499＞ Speee　　　　 　337600 　287814.28　 97.40% 0.0756%
＜1615＞ NF銀行業　　　　 　14400370 　3971342.908　 94.16% 0.0157%
＜2437＞ シンワワイズ　　　 　142300 　35504.26　 89.67% 0.0386%
<6736> サン電子　　　　　 　102100 　427036.8　 88.77% 0.0573%
<6863> ニレコ　　　　　　 　66400 　73178.74　 88.08% -0.0781%
<1489> NF高配50　　　 　2119380 　2692533.061　 87.26% -0.0078%
<6469> 放電精密　　　　　 　149300 　157789.46　 86.67% -0.0067%
<3663> セルシス　　　　　 　350700 　307290.62　 76.66% 0.0191%
<1965> テクノ菱和　　　　 　97100 　278199.8　 75.66% 0.0352%
<8699> HSHD　　　　　 　118400 　60216.7　 69.90% -0.0059%
<5838> 楽天銀行　　　　　 　1696100 　5172738.58　 68.35% 0.0453%
<4593> ヘリオス　　　　　 　1518700 　173060.64　 66.25% -0.0515%
<6016> JPNエンジン　　 　225900 　912887.4　 65.76% -0.0261%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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