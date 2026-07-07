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出来高変化率ランキング（13時台）～イノバセル、リベラウェアなどがランクイン
*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イノバセル、リベラウェアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月7日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4596＞ 窪田製薬 36175900 54303.02 368.23% -0.2649%
＜2641＞ GXGリーダー 1329678 159449.998 341.20% 0.0011%
＜504A＞ イノバセル 698600 28464.82 286.60% -0.1555%
＜550A＞ ソフトテックス 57400 12108.58 283.46% 0.1973%
＜218A＞ リベラウェア 2017400 341089.28 245.69% 0.1447%
＜2633＞ NFS＆P500 329100 36028.043 177.02% 0%
＜2568＞ 上場NSQ 61682 99013.938 162.48% -0.0077%
＜9278＞ ブックオフGH 205800 91475.62 161.96% 0.0589%
＜1799＞ 第一建設 69100 65684.7 142.26% 0%
＜2630＞ MXS米株ヘ 9081 34014.736 132.12% 0.0031%
＜3321＞ ミタチ 399200 161163 131.40% -0.1478%
＜399A＞ 上日高50 91523 66471.594 124.71% -0.0068%
＜6203＞ 豊和工 933900 495681.24 121.44% 0.0101%
＜3186＞ ネクステージ 1786200 2023357.3 120.09% -0.0799%
＜237A＞ iS米債25 627350 67976.19 110.74% -0.0073%
＜2868＞ GXSPXカバ 116827 43570.692 108.70% 0.0008%
＜1592＞ 上場J400 27936 30759.131 104.91% -0.0162%
＜4499＞ Speee 337600 287814.28 97.40% 0.0756%
＜1615＞ NF銀行業 14400370 3971342.908 94.16% 0.0157%
＜2437＞ シンワワイズ 142300 35504.26 89.67% 0.0386%
<6736> サン電子 102100 427036.8 88.77% 0.0573%
<6863> ニレコ 66400 73178.74 88.08% -0.0781%
<1489> NF高配50 2119380 2692533.061 87.26% -0.0078%
<6469> 放電精密 149300 157789.46 86.67% -0.0067%
<3663> セルシス 350700 307290.62 76.66% 0.0191%
<1965> テクノ菱和 97100 278199.8 75.66% 0.0352%
<8699> HSHD 118400 60216.7 69.90% -0.0059%
<5838> 楽天銀行 1696100 5172738.58 68.35% 0.0453%
<4593> ヘリオス 1518700 173060.64 66.25% -0.0515%
<6016> JPNエンジン 225900 912887.4 65.76% -0.0261%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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