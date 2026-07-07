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日経平均は大幅続落、キオクシアHDが1銘柄で約213円分押し下げ

2026年7月7日 12:34

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記事提供元：フィスコ

*12:34JST 日経平均は大幅続落、キオクシアHDが1銘柄で約213円分押し下げ
7日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり97銘柄、値下がり127銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続落。889.10円安の68848.59円（出来高概算11億571万株）で前場の取引を終えている。

前日6日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は155.84ドル高の53055.91ドル、ナスダックは288.49ポイント高の26121.16で取引を終了した。中東情勢安定を背景とした原油安を好感し、寄り付き後、上昇。その後、6月ISM非製造業景況指数やPMI確定値の低調な結果を受けてダウは一時下落に転じた。一方、ハイテク回復でナスダックは上昇し終日堅調に推移し相場を支援。終盤にかけ、ダウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了した。

米株式市場の動向を横目に、7日の日経平均は277.61円安の69460.08円と続落して取引を開始した。米国株高は支えとなったが、前場は半導体関連や電子部品株への売りが優勢となった。値がさ株の下落が指数を押し下げ、日経平均は寄り付き後も下げ幅を拡大した。国内長期金利が上昇していることが株価の重しとなったほか、今週は8日と10日にETF（上場投資信託）分配金捻出のための売り需要が発生すると見られており。これを警戒する向きもあった。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、ソニーG＜6758＞、良品計画＜7453＞、豊田通商＜8015＞、ルネサス＜6723＞、中外薬＜4519＞、コナミG＜9766＞、ニトリHD＜9843＞、バンナムHD＜7832＞、日立＜6501＞、テルモ＜4543＞、富士フイルム＜4901＞、トヨタ自＜7203＞、任天堂＜7974＞などの銘柄が上昇。

一方、キオクシアHD＜285A＞、東エレク＜8035＞、アドバンテス＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、村田製<6981>、太陽誘電<6976>、TDK<6762>、ファナック<6954>、レーザーテック<6920>、ディスコ<6146>、京セラ<6971>、フジクラ<5803>、信越化<4063>、スクリン<7735>などの銘柄が下落。

業種別では、銀行業、証券・商品先物取引業、サービス業などが上昇した一方で、金属製品、非鉄金属、海運業などが下落した。

値下がり寄与トップはキオクシアHD＜285A＞となり1銘柄で日経平均を約213円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、イビデン＜4062＞、村田製<6981>、太陽誘電<6976>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約65円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、ソニーG＜6758＞、良品計画＜7453＞、中外薬＜4519＞、ルネサス＜6723＞、ニトリHD＜9843＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　68848.59(-889.10)

値上がり銘柄数 97(寄与度+305.44)
値下がり銘柄数 127(寄与度-1194.54)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 87750　 820　 65.97
＜6098＞　リクルートHD　　　　 12295　 400　 40.23
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3493　 71　 11.90
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3834　 164　 11.00
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7623　 82　 8.25
＜6723＞　ルネサスエレクトロニ　4955　 245　 8.21
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2470　 95　 7.96
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6365　 79　 7.94
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 4076　 69　 6.94
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　2961　 38　 6.37
＜9766＞　コナミG　　　　　　　18935　 185　 6.20
＜6501＞　日立製作所　　　　　　4984　 179　 6.00
＜4901＞　富士フイルム　　　　　3675　 53　 5.33
＜7974＞　任天堂　　　　　　　　7183　 150　 5.03
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2311.5　 18　 4.83
<7733>　オリンパス　　　　　1797.5　 33.5　 4.49
<8058>　三菱商事　　　　　　　4549　 42　 4.22
<8053>　住友商事　　　　　　1621.5　 30.5　 4.09
<8306>　三菱UFJ　　　　　　 3491　 121　 4.06
<8591>　オリックス　　　　　　6506　 118　 3.96


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 72500　 -9090 -213.30
＜8035＞　東エレク　　　　　　 70540　 -1780 -179.01
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5872　 -107　-86.08
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 29290　 -275　-66.37
＜4062＞　イビデン　　　　　　 20440　 -950　-63.69
<6981>　村田製作所　　　　　　9506　 -744　-59.86
<6976>　太陽誘電　　　　　　 16785　 -1600　-53.64
<6762>　TDK　　　　　　　　3404　 -97　-48.77
<6954>　ファナック　　　　　　7203　 -274　-45.93
<6920>　レーザーテック　　　 43750　 -3290　-44.12
<6146>　ディスコ　　　　　　 72290　 -5710　-38.28
<6971>　京セラ　　　　　　　　3767　 -107　-28.69
<5803>　フジクラ　　　　　　　5223　 -131　-26.35
<4063>　信越化　　　　　　　　7278　 -137　-22.96
<7735>　SCREEN　　　　　17120　 -740　-19.85
<6506>　安川電機　　　　　　　7082　 -367　-12.30
<5802>　住友電気工業　　　　　2506　 -86.5　-11.60
<6963>　ローム　　　　　　　　5475　 -307　-10.29
<6645>　オムロン　　　　　　　5906　 -268　 -8.98
<4021>　日産化学　　　　　　　8458　 -189　 -6.34《CS》

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