*12:34JST 日経平均は大幅続落、キオクシアHDが1銘柄で約213円分押し下げ

7日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり97銘柄、値下がり127銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続落。889.10円安の68848.59円（出来高概算11億571万株）で前場の取引を終えている。

前日6日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は155.84ドル高の53055.91ドル、ナスダックは288.49ポイント高の26121.16で取引を終了した。中東情勢安定を背景とした原油安を好感し、寄り付き後、上昇。その後、6月ISM非製造業景況指数やPMI確定値の低調な結果を受けてダウは一時下落に転じた。一方、ハイテク回復でナスダックは上昇し終日堅調に推移し相場を支援。終盤にかけ、ダウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了した。

米株式市場の動向を横目に、7日の日経平均は277.61円安の69460.08円と続落して取引を開始した。米国株高は支えとなったが、前場は半導体関連や電子部品株への売りが優勢となった。値がさ株の下落が指数を押し下げ、日経平均は寄り付き後も下げ幅を拡大した。国内長期金利が上昇していることが株価の重しとなったほか、今週は8日と10日にETF（上場投資信託）分配金捻出のための売り需要が発生すると見られており。これを警戒する向きもあった。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、ソニーG＜6758＞、良品計画＜7453＞、豊田通商＜8015＞、ルネサス＜6723＞、中外薬＜4519＞、コナミG＜9766＞、ニトリHD＜9843＞、バンナムHD＜7832＞、日立＜6501＞、テルモ＜4543＞、富士フイルム＜4901＞、トヨタ自＜7203＞、任天堂＜7974＞などの銘柄が上昇。

一方、キオクシアHD＜285A＞、東エレク＜8035＞、アドバンテス＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、村田製<6981>、太陽誘電<6976>、TDK<6762>、ファナック<6954>、レーザーテック<6920>、ディスコ<6146>、京セラ<6971>、フジクラ<5803>、信越化<4063>、スクリン<7735>などの銘柄が下落。

業種別では、銀行業、証券・商品先物取引業、サービス業などが上昇した一方で、金属製品、非鉄金属、海運業などが下落した。

値下がり寄与トップはキオクシアHD＜285A＞となり1銘柄で日経平均を約213円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、イビデン＜4062＞、村田製<6981>、太陽誘電<6976>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約65円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、ソニーG＜6758＞、良品計画＜7453＞、中外薬＜4519＞、ルネサス＜6723＞、ニトリHD＜9843＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 68848.59(-889.10)

値上がり銘柄数 97(寄与度+305.44)

値下がり銘柄数 127(寄与度-1194.54)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 87750 820 65.97

＜6098＞ リクルートHD 12295 400 40.23

＜6758＞ ソニーG 3493 71 11.90

＜7453＞ 良品計画 3834 164 11.00

＜4519＞ 中外製薬 7623 82 8.25

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 4955 245 8.21

＜9843＞ ニトリHD 2470 95 7.96

＜8015＞ 豊田通商 6365 79 7.94

＜7832＞ バンナムHD 4076 69 6.94

＜7203＞ トヨタ自動車 2961 38 6.37

＜9766＞ コナミG 18935 185 6.20

＜6501＞ 日立製作所 4984 179 6.00

＜4901＞ 富士フイルム 3675 53 5.33

＜7974＞ 任天堂 7183 150 5.03

＜4543＞ テルモ 2311.5 18 4.83

<7733> オリンパス 1797.5 33.5 4.49

<8058> 三菱商事 4549 42 4.22

<8053> 住友商事 1621.5 30.5 4.09

<8306> 三菱UFJ 3491 121 4.06

<8591> オリックス 6506 118 3.96



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜285A＞ キオクシアHD 72500 -9090 -213.30

＜8035＞ 東エレク 70540 -1780 -179.01

＜9984＞ ソフトバンクG 5872 -107 -86.08

＜6857＞ アドバンテ 29290 -275 -66.37

＜4062＞ イビデン 20440 -950 -63.69

<6981> 村田製作所 9506 -744 -59.86

<6976> 太陽誘電 16785 -1600 -53.64

<6762> TDK 3404 -97 -48.77

<6954> ファナック 7203 -274 -45.93

<6920> レーザーテック 43750 -3290 -44.12

<6146> ディスコ 72290 -5710 -38.28

<6971> 京セラ 3767 -107 -28.69

<5803> フジクラ 5223 -131 -26.35

<4063> 信越化 7278 -137 -22.96

<7735> SCREEN 17120 -740 -19.85

<6506> 安川電機 7082 -367 -12.30

<5802> 住友電気工業 2506 -86.5 -11.60

<6963> ローム 5475 -307 -10.29

<6645> オムロン 5906 -268 -8.98

<4021> 日産化学 8458 -189 -6.34《CS》