*11:36JST ニーズウェル---Letaraの経費精算業務DXを支援

ニーズウェル＜3992＞は6日、北海道大学発の宇宙スタートアップであるLetaraの経費精算業務におけるDX推進を支援するため、株式会社コンカーが提供する出張・経費管理クラウド「SAP(R) Concur(R)」と、自社の会計システム連携ソリューション「CoNeCt」の導入を受注したと発表した。

Letaraは、高推力、安全な燃焼、低コストを特長とするハイブリッド推進システムを開発しており、経費精算や請求処理における申請・承認、予算管理の効率化と透明性向上を目的に、一気通貫で業務を管理できる仕組みの構築を検討していた。

導入では、「Concur Expense」「Concur Invoice」と「CoNeCt」を組み合わせることで、経費精算業務の一元管理による標準化と効率化、リアルタイムな予算統制によるガバナンス強化、経費データの蓄積・分析による費用対効果の可視化、既存会計システムとのデータ連携による運用効率化を実現する。CoNeCtはSAP Concurと会計システム間のデータ変換・連携を効率化し、手作業や入力ミスの削減を支援するソリューションとなる。

また、ニーズウェルは導入後も利用者向けマニュアルの整備やトレーニングを実施し、現場への定着を支援するほか、問い合わせ対応や設定変更などのアフターサポートを通じて安定運用と継続的な業務改善を支援する。

ニーズウェルはSAP Concurの導入実績が累計170社以上に達しており、これまで培ったノウハウと自社ソリューションを活用し、幅広い業界のバックオフィス業務におけるDX推進と生産性向上を支援するとしている。《KT》