Xboxが数千人規模の削減と5スタジオ閉鎖へ、Game Passの収益構造が招いた「成功したスタジオ」の悲劇

マイクロソフトは新年度の初日にあたる2026年7月6日（現地時間）、Xbox部門や販売、コンサルティング部門の数千人を対象とする、ゲーム業界でここ数年で最大規模の人員削減を開始した。これに伴い、傘下の第1パーティスタジオ5社が閉鎖または強制売却の危機に直面している。この動きは、プラットフォーム構築のために設計されたサブスクリプションモデルが、コンテンツを供給するスタジオを静かに共食いさせている現状を率直に認めた「Xboxリセット」メモの直後に発生した。

■閉鎖・売却の危機に瀕する5つの名門スタジオ

月曜日に開始された人員削減により、複数の著名スタジオが影響を受けている。『Hellblade』シリーズで知られるケンブリッジのスタジオ「Ninja Theory」は、開発者が「Xbox Games Showcase」に登壇してシリーズ新作を発表したわずか9日後の6月15日に、すでに閉鎖を告げられていたとされる。

また、ピーボディ賞を受賞したモントリオールの「Compulsion Games」（『South of Midnight』『We Happy Few』開発）や、ティム・シェーファー氏が2000年に設立したサンフランシスコの「Double Fine Productions」は、閉鎖または買収（バイアウト）の交渉中であるという。『State of Decay 3』を開発中で約110人を雇用する「Undead Labs」は再評価の対象となっており、『Dishonored』や『Deathloop』を手がけた「Arkane Lyon」も、閉鎖および開発中の新作『Marvel's Blade』のキャンセルに直面していると報じられている。なお、これらの詳細についてマイクロソフトは公式に確認していない。

ゲーム業界のインサイダーであるジョージ・ブルサード氏らは、5つのスタジオと数千人の企業ポジションに及ぶ今回の事態を、ゲーム業界史上最大規模の単一レイオフになる可能性があると指摘している。

■Game Passの収益構造が成功したスタジオを追い詰めた理由

GamesBeatの試算によると、すでに閉鎖手続きが確認されているNinja Theory（従業員約135人）、Double Fine（約100人）、Compulsion Games（約90人）の3スタジオだけで、約325人の雇用が即座に危機に瀕している。さらにUndead LabsとArkane Lyonを合わせると、少なくとも200人以上のポジションが影響を受けることになる。

これら5つのスタジオには共通点がある。いずれも批評家から高く評価され、開発予算は中規模（ミドルティア）であり、オーディエンスにリーチするためにマイクロソフトのサブスクリプション構造に依存していた点だ。しかし、その実績も閉鎖の決定を覆すことはできなかった。

この危機の背景には、Game Passの収益会計処理の仕組みがある。Xboxの第1パーティタイトルが発売初日からGame Passに提供される際、加入者は個別購入ではなく月額料金でプレイする。マイクロソフトはGame Passを個々のスタジオとは別の独立した損益（P&L）センターとして構成しており、加入者がゲームを直接購入した場合に得られたはずの小売売上（失われた直接販売収入）は、Game Pass側の損益には計上されないという。ゲームビジネス専門記者のクリストファー・ドリング氏が報じている。

その結果、スタジオの商業的業績は、主要な配信チャネルが購入手続きを排除しているにもかかわらず、達成不可能な「小売基準」で測定されることになる。Compulsion Gamesの100万人以上のプレイヤー獲得も、Ninja Theoryの批評的絶賛も、マイクロソフトが適用した評価枠組みにおいては「商業的成功」を示す直接販売の売上数値には変換されなかった。元Arkane Studiosの共同設立者であるラファエル・コラントニオ氏は、「Game Passは持続不可能なモデルであり、マイクロソフトの『無限の資金』によって補助金が支払われてきたが、業界に損害を与え続けている」と痛烈に批判している。

■「リセットメモ」が告白する戦略的失敗の数値

XboxのCEOであるアシャ・シャルマ氏とチーフ・コンテンツ・オフィサーのマット・ブーティ氏が6月10日に「Xbox Wire」で公開した「Xbox Reset」メモは、大手プラットフォームホルダーによる戦略的失敗の極めて率直な告白となった。

メモに記録された数値は深刻だ。Xboxの2026会計年度の収益率は約3%で終了する見込みであり、マイクロソフトが主要部門に要求する約30%を大幅に下回っている。687億ドル（約11兆607億円、1ドル=161円換算）に及ぶActivision Blizzardの買収を除いても、同部門はコンテンツ、プラットフォーム、ハードウェアの補助金に5年間で200億ドル（約3兆2200億円）以上を費やした一方、年間売上高は同期間に約5億ドル（約805億円）減少した。直近の四半期におけるゲーム部門の売上高は7%減の53億ドル（約8533億円）、ハードウェア売上は33%減少している。

2026年2月にフィル・スペンサー氏の後を継いでXboxのCEOに就任したシャルマ氏は、AIインフラ需要によるDRAM不足が主要なハードウェア部品コストを2025年の数倍に押し上げ、年末商戦に向けた十分なコンソール生産を妨げていることも指摘した。

■AIへの巨額投資とゲーム部門の削減という対比

今回のレイオフは、マイクロソフトの他部門における記録的な資本支出を背景に行われている。同社は、前年度の887億ドルから増加し、終了した会計年度においてAIおよびクラウドインフラに1000億ドル（約16兆1000億円）以上を費やすペースを維持しており、その約3分の2がAIチップに割り当てられている。

この対比は従業員やアナリストの注目を集めている。マイクロソフトの株価は6月30日に373.02ドルで取引を終え、投資家がAI支出の規模に見合うリターンが得られるかを疑問視する中、月間で19%下落し52週安値付近となった。再就職支援会社Challenger, Gray & Christmasによると、米国のテックセクター全体で2026年6月下旬までに12万3653人の削減が発表されており、これは2025年の同時期から66%増加している。AIが人員削減の主な要因として挙げられたのは3ヶ月連続だという。

■労働組合の反発と交渉時間の減少

XboxおよびActivision Blizzardのスタジオに所属する3,500人以上のマイクロソフトゲーム部門従業員を代表するアメリカ通信労働組合（CWA）は、人員削減が本格化する数日前の6月29日に記者会見を開き、構造調整への反対とレイオフ保護を求めた。

CWA District 9のバイスプレジデントであるフランク・アルセ氏は、組合がレイオフを予想していたことを認め、「労働者は使い捨てにされない」と強調した。また、マイクロソフトが今年3回目となる本体価格の値上げに踏み切ったことを指摘し、「資金はある。経営陣は単にその使い道と、誰に負担させるかを選択しているだけだ」と主張した。

GamesBeatの報道によると、マイクロソフトと組合との交渉時間は月約12時間から約4時間に減少したという。ZeniMaxの組合員は、レイオフ保護の提案が何ヶ月も放置されていると述べ、Activisionの組合員も20件の提案が回答待ちであると報告している。WCCFTechによると、マイクロソフトは削減開始前にCWAからのレイオフ保護提案を拒否したとされる。

■リセットが維持するもの、そして失うもの

シャルマ氏の「100日リセット」計画では、Xboxの規模を縮小し、『Halo』『Gears』『Forza』『Fallout』『Call of Duty』『The Elder Scrolls』といった「フラッグシップ・フランチャイズ」に投資を集中させる方針が示されている。また、部品コストの圧力から、次世代コンソールとPCのハイブリッド機「Project Helix」の新しいハードウェアビジネスモデルも模索されている。

一方で、すべてのプロジェクトが停止したわけではない。初代Xbox風の限定スケルトンモデル「Xbox Series X25」は2026年11月の発売に向けて順調に進んでおり、『Gears of War: E-Day』もPlayStation 5でのリリース計画から一転し、XboxおよびPC独占タイトルとして2026年10月6日に発売予定であることが確認されている。

しかし、CWAのメンバーであるシャービーン・ウドゥワナ氏は、「私たちはXboxに対し、レイオフを指導力の失敗として扱うよう求めている」と述べ、今回の「リセット」が過去3回の削減と同じ仕組みの繰り返しに過ぎないのではないかと懸念を示している。シャルマ氏がスタジオを閉鎖し、数千人を削減しながら、描いた通りのクリエイティブなリセットを実現できるのか、これからの100日間がその答えを出すことになる。

■注目ポイントQ&A

●ゲームのプレイヤー数が何百万人もいるのに、なぜXboxはスタジオを閉鎖するのですか？

原因はマイクロソフトのGame Passにおける収益会計処理にあります。第1パーティのゲームが発売初日からGame Passに提供されると、ユーザーは個別購入ではなく月額料金でプレイします。マイクロソフトはGame Passを個々のスタジオとは別の独立した損益センターとして管理しており、本来得られたはずの小売売上はGame Pass側の損益に反映されません。そのため、数百万人のプレイヤーを獲得した作品であっても、スタジオ単体としては商業的に過小評価される構造になっています。

●どのXboxスタジオが閉鎖され、開発中のゲームはどうなりますか？

現在、Ninja Theory、Double Fine、Compulsion Games、Undead Labs、Arkane Lyonの5スタジオが閉鎖、強制売却、またはスピンオフの危機に直面しています。Ninja Theoryの閉鎖は確認されていますが、他の4社は独立に向けた買収や他パブリッシャーによる買収の交渉を継続しています。なお、すでにGame Passや他プラットフォームで配信されているタイトルについては、スタジオの状況に関わらず引き続きアクセス可能となる見込みです。

●Xboxリセットによって、ゲームの開発や販売方法はどのように変わりますか？

多様なスタジオポートフォリオを維持するのではなく、『Halo』や『Call of Duty』などの主要なフラッグシップ・フランチャイズに投資を集中させます。また、すべてのタイトルを発売初日からGame Passに提供する戦略についても、収益への影響を考慮して見直しが行われる可能性があります。

元記事: Xbox Fires Thousands, Shuts Five Studios in Largest Gaming Layoff in Years