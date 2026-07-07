米予測市場Kalshi、6月の取引額が310億ドル超の過去最高を記録も、州法による「重罪化」の波が迫る

米国の連邦規制下にある予測市場プラットフォーム「Kalshi（カルシ）」が急成長を遂げている。2026年FIFAワールドカップ（W杯）の特需もあり、同プラットフォームの2026年6月の取引額は310億ドル（約4兆9910億円）を突破した。しかしその一方で、米国内の少なくとも17の州において、Kalshiでの取引が州法上の犯罪に該当する可能性が浮上しており、一部の州では「重罪」に指定する新法が間もなく施行される見通しだ。

■W杯特需で取引額が急増、マーケティングも強化

米CNBCがDune Analyticsのデータとして報じたところによると、米商品先物取引委員会（CFTC）指定の予測市場プラットフォームであるKalshiの2026年6月の取引額は、310億ドル（約4兆9910億円、1ドル＝161円換算）を超え、5月の179億ドル（約2兆8819億円）から70％以上の急増を記録した。なお、CNBCはKalshiの少数株主でもある。

Kalshiはデジタルプラットフォーム上での展開にとどまらず、リアルイベントでのマーケティングも強化している。スポーツメディア企業Footballcoがニューヨーク・ブルックリンのインダストリー・シティで開催しているサッカーフェスティバル「House of GOAL」（7月3日〜19日）の公式予測市場スポンサーを務め、会場内でのリアルタイムな市場動向の表示や、リオネル・メッシ選手の実使用ユニフォームが当たる抽選会などを実施している。さらに、Fox Sportsなどのメディアパートナーを通じてプロモーションコードを配布し、新規ユーザー獲得を狙っている。

こうしたスポーツ分野への注力は意図的なものだ。議会調査局（CRS）によると、2026年初頭までの過去12カ月間におけるKalshiの取引額（397億ドル、約6兆3917億円）の約87％がスポーツ関連の契約によるものであり、競合のPolymarket（ポリマーケット）の約38％と比較しても、Kalshiにとってスポーツが事業の極めて大きな柱になっていることがわかる。しかし、この「スポーツ賭博」への傾斜が、州の規制当局やかつての支持者からの批判を招く要因となっている。

■「スワップ」か「賭博」か、法的解釈を巡る対立

Kalshiの法的主張において、予測市場と一般的なスポーツブック（スポーツ賭博サイト）の境界線は、ドッド・フランク法における「スワップ」という言葉の定義にある。Kalshiは2020年11月にCFTCから「指定契約市場（DCM）」の認可を初めて取得した。DCMのステータスを持つプラットフォームは、CFTCの監督下で契約を自己認証し、商品取引所法（CEA）に基づき「公の利益に反する」とみなされる契約について、CFTCによる審査と禁止措置の対象となる。

KalshiとCFTCが法廷で主張しているのは、スポーツイベントの契約（例：「フランスがアルゼンチンに勝てば1ドル、負ければ0ドル」となるバイナリーオプション）はドッド・フランク法が定義する「スワップ」に該当するという点だ。そのため、連邦政府の認可を受けた取引所での取引には連邦政府の専属的管轄権が及び、州政府が独自の賭博法を適用することはできないと主張している。Kalshiの代理人弁護士であるコリーン・シンズダック氏は今週、ミネソタ州の連邦裁判所で「州政府が指定契約市場に対して商品取引所法を執行することはできない」と述べた。

これに対し、少なくとも17の州は「議会はCFTCに対して、全米のスポーツ賭博を規制する権限を与えたわけではない」と反論している。CFTCとSEC（証券取引委員会）の元委員長であり、ドッド・フランク法の起草にも関わったゲーリー・ゲンスラー氏は、「議会は商品取引所法によってCFTCを全米のスポーツ賭博規制機関に変えたとは明言していない。法の目的を考えれば、依存症のような問題に対処するためのものではない」と指摘し、この争いは最終的に最高裁判所まで持ち込まれるだろうと予測している。

■ミネソタ州では8月1日から「重罪化」へ、法廷闘争の行方

最も差し迫った法的リスクは、ミネソタ州で施行される新法だ。同州のティム・ウォルズ知事は2026年5月18日に法案「SF4760」に署名した。これにより、ミネソタ州は予測市場の運営、ホスティング、広告を刑事罰の対象とする全米初の州となった。この法律は8月1日に施行され、Kalshiのようなプラットフォームの運営は重罪（フェロニー）となる。

CFTCは署名から24時間以内にミネソタ州を提訴し、Kalshiも5月29日に独自の連邦訴訟を提起した。7月2日には連邦判事がKalshi、Polymarket、CFTCの主張を聴取し、仮差し止め命令の可否を検討しているが、判決はまだ下されていない。CFTCのマイケル・セリグ委員長は「この法律は、合法的な事業者や予測市場の参加者を一夜にして重罪犯にしてしまうものだ」と批判する一方、ミネソタ州のキース・エリソン司法長官は「予測市場は依存性が高く、特に若者や低所得者を食い物にするように設計されている」と反論している。

CFTCは現在、アリゾナ、コネティカット、イリノイ、ニューヨーク、ニューメキシコ、ミネソタ、ロードアイランド、ウィスコンシン、ケンタッキーなど、少なくとも9つの州を提訴しており、関連する訴訟は20件を超えている。しかし、CFTC側の懸念材料として、2025年以降、委員長を除く4人の委員席が空席のままであることが挙げられる。セリグ委員長は、連邦行政法が通常求める定足数を欠いた状態で主要な政策方針を打ち出しており、これが将来的に法的な脆弱性となる可能性も指摘されている。

■利用者が知っておくべきリスクと現状

2026年7月5日時点で、Kalshiは米国の大部分の地域で利用可能であるとしている。しかし、法的リスクを伴う州のリストは変動している。すでにネバダ州ではスポーツ関連の取引が一時停止されており、マサチューセッツ、オハイオ、ミシガン、モンタナ、アリゾナなどの各州も、プラットフォームの運営を制限する措置を講じているか、またはその手続きを進めている。

また、Kalshiの自己開示データによると、同プラットフォームでは「利益を得ているユーザー1人に対して、2.9人が損失を出している」という。契約は0.01ドルから0.99ドルの間で取引され、予測が的中すれば1ドルが支払われ、外れれば0ドル（全額没収）となる仕組みだ。さらに、インサイダー取引のリスクも顕在化しており、Kalshiは一部の市場で取引を行うユーザーに対し、勤務先の開示を義務付け始めている。これは、米陸軍の軍曹が機密情報を用いてPolymarketで40万ドル（約6440万円）の利益を得たとして司法省に起訴された事件や、Googleのエンジニアが社内データを利用して120万ドル（約1億9320万円）を稼いだ疑いで起訴された事件などを受けた措置である。

■注目ポイントQ&A

●Kalshiは日本からでも利用できますか？

原文では米国居住者向けのサービス提供状況についてのみ言及されており、日本国内からの利用可否や合法性については記載がありません。米国においては、居住する州によって法律上のリスクが大きく異なります。

●スポーツブック（スポーツ賭博）との最大の違いは何ですか？

スポーツブックが州の賭博法に基づき規制され、州に税金を支払うのに対し、Kalshiは連邦機関である商品先物取引委員会（CFTC）の認可を受けた「金融取引所」として運営されています。取引される契約は「スワップ（金融派生商品の一種）」であると主張しており、州の賭博規制の対象外であると訴えています。

●Kalshiで取引をすると、資金をすべて失う可能性がありますか？

はい、あります。Kalshiの開示情報によると、予測が外れた場合の契約価値は0ドルになるため、投じた資金は全額没収されます。また、同プラットフォームのデータでは、利益を出しているユーザー1人に対して2.9人が損失を出していると報告されています。

元記事: Kalshi Posts $31B June Record Amid World Cup Boom and Growing State Felony Bans