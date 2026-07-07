*10:40JST ミロク情報サービス---日テレ・東京ヴェルディベレーザの2026/27シーズンユニフォームパートナー契約を更新

ミロク情報サービス＜9928＞は6日、WEリーグに所属する「日テレ・東京ヴェルディベレーザ」と2026/27シーズンにおいてもユニフォームパートナーとしてチームを支援する契約を更新したと発表した。

同社は企業理念に基づき、スポーツ振興や文化財保護などの社会貢献活動を推進している。その一環として、J1リーグ「東京ヴェルディ」へのスポンサー契約を2008シーズンから継続しており、今年で19シーズン目となる。また、「日テレ・東京ヴェルディベレーザ」への支援は2011シーズンから継続しており、2026/27シーズンで16シーズン目を迎える。

さらに2018シーズン以降はCSR活動を重視し、同クラブが実施する小学校や幼稚園・保育園でのサッカー教室、障がい者スポーツ体験教室などの開催支援を通じ、「サッカーを通した地域貢献活動」を積極的に推進している。これにより、競技支援にとどまらず地域社会との接点を強化し、スポーツを通じた社会的価値創出に取り組む姿勢を示している。

東京ヴェルディは青少年育成やスポーツ文化振興を目的に活動する総合型クラブとして、男女チーム一体での育成システムを持ち、多くの日本女子代表選手を輩出するなど国内女子サッカーの発展にも寄与している。《KT》