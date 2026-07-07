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出来高変化率ランキング（10時台）～窪田製薬、GXGリーダーなどがランクイン
*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～窪田製薬、GXGリーダーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月7日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4596＞ 窪田製薬 24051500 54303.02 355.94% -0.2051%
＜2641＞ GXGリーダー 463964 159449.998 262.15% 0.0045%
＜504A＞ イノバセル 503700 28464.82 258.2% -0.0902%
＜218A＞ リベラウェア 1298500 341089.28 195.84% 0.1076%
＜2568＞ 上場NSQ 59118 99013.938 157.19% -0.0014%
＜2633＞ NFS＆P500 243280 36028.043 139.44% 0.0037%
＜1799＞ 第一建設 63800 65684.7 132.54% 0.0127%
＜399A＞ 上日高50 84040 66471.594 114.27% -0.0031%
＜237A＞ iS米債25 594670 67976.19 104.25% -0.0067%
＜2630＞ MXS米株ヘ 7214 34014.736 103.85% 0.005%
＜1592＞ 上場J400 25937 30759.131 96.06% -0.0095%
＜9278＞ ブックオフGH 113300 91475.62 87.54% 0.0664%
＜3321＞ ミタチ 258500 161163 78.99% -0.1365%
＜6203＞ 豊和工 646800 495681.24 78.71% 0.0601%
＜3186＞ ネクステージ 1098500 2023357.3 63.5% -0.0883%
＜2437＞ シンワワイズ 104200 35504.26 53.86% 0.0541%
＜6736＞ サン電子 69800 427036.8 47.49% 0.0592%
＜8783＞ abc 954100 49011.4 36.33% -0.117%
＜6016＞ JPNエンジン 164500 912887.4 33.8% -0.0087%
＜1571＞ NF日経イン 2745234 564921.052 32.1% 0.007%
<1615> NF銀行業 8022330 3971342.908 30.83% 0.0254%
<6863> ニレコ 38200 73178.74 30.26% -0.0611%
<550A> ソフトテックス 6600 12108.58 29.93% 0.1211%
<6469> 放電精密 85300 157789.46 28.08% 0.0089%
<1593> MXS400 1769 48187.244 25.76% 0.0031%
<513A> GX防テク日 399449 262602.208 15.53% -0.0055%
<8022> ミズノ 179200 606566.5 14.19% 0.062%
<8079> 正栄食 89000 302416.7 13.94% 0.0085%
<1965> テクノ菱和 53000 278199.8 13.87% 0.0656%
<5838> 楽天銀行 984100 5172738.58 13.76% 0.0696%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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