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出来高変化率ランキング（10時台）～窪田製薬、GXGリーダーなどがランクイン

2026年7月7日 10:36

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記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～窪田製薬、GXGリーダーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月7日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4596＞ 窪田製薬　　　　　 24051500 　54303.02　 355.94% -0.2051%
＜2641＞ GXGリーダー　　　463964 　159449.998　 262.15% 0.0045%
＜504A＞ イノバセル　　　　　503700 　28464.82　 258.2% -0.0902%
＜218A＞ リベラウェア　　　　1298500 　341089.28　 195.84% 0.1076%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　59118 　99013.938　 157.19% -0.0014%
＜2633＞ NFS＆P500　　243280 　36028.043　 139.44% 0.0037%
＜1799＞ 第一建設　　　　　　63800 　65684.7　 132.54% 0.0127%
＜399A＞ 上日高50　　　　　84040 　66471.594　 114.27% -0.0031%
＜237A＞ iS米債25　　　　594670 　67976.19　 104.25% -0.0067%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　7214 　34014.736　 103.85% 0.005%
＜1592＞ 上場J400　　　　25937 　30759.131　 96.06% -0.0095%
＜9278＞ ブックオフGH　　　113300 　91475.62　 87.54% 0.0664%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　　258500 　161163　 78.99% -0.1365%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　　646800 　495681.24　 78.71% 0.0601%
＜3186＞ ネクステージ　　　　1098500 　2023357.3　 63.5% -0.0883%
＜2437＞ シンワワイズ　　　　104200 　35504.26　 53.86% 0.0541%
＜6736＞ サン電子　　　　　　69800 　427036.8　 47.49% 0.0592%
＜8783＞ abc　　　　　　　954100 　49011.4　 36.33% -0.117%
＜6016＞ JPNエンジン　　　164500 　912887.4　 33.8% -0.0087%
＜1571＞ NF日経イン　　　　2745234 　564921.052　 32.1% 0.007%
<1615> NF銀行業　　　　　8022330 　3971342.908　 30.83% 0.0254%
<6863> ニレコ　　　　　　　38200 　73178.74　 30.26% -0.0611%
<550A> ソフトテックス　　　6600 　12108.58　 29.93% 0.1211%
<6469> 放電精密　　　　　　85300 　157789.46　 28.08% 0.0089%
<1593> MXS400　　　　1769 　48187.244　 25.76% 0.0031%
<513A> GX防テク日　　　　399449 　262602.208　 15.53% -0.0055%
<8022> ミズノ　　　　　　　179200 　606566.5　 14.19% 0.062%
<8079> 正栄食　　　　　　　89000 　302416.7　 13.94% 0.0085%
<1965> テクノ菱和　　　　　53000 　278199.8　 13.87% 0.0656%
<5838> 楽天銀行　　　　　　984100 　5172738.58　 13.76% 0.0696%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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