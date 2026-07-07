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フォーバル 公益財団法人やまぐち産業振興財団「DX専門家派遣事業」を5年連続受託
記事提供元：フィスコ
*10:28JST フォーバル---公益財団法人やまぐち産業振興財団「DX専門家派遣事業」を5年連続受託
フォーバル＜8275＞は6日、公益財団法人やまぐち産業振興財団から令和8年度「DX専門家派遣事業」を5年連続で受託したと発表した。
本事業は、山口県内の中小企業を対象に、DX専門家によるメンタリングを通じて、経営課題の整理から業務・データの可視化、戦略策定、IT導入・活用までを一体的に支援し、企業が自ら計画・実行・改善のサイクルを回しながら継続的にDXを推進できる体制の構築を目指す取り組みである。
背景には、山口県内の中小企業で人手不足やコスト上昇、事業環境の変化への対応が求められる一方、人材不足や予算確保の難しさ、DXの進め方が分からないことなどを理由に、DXの必要性を認識しながらも実行に至っていない企業が存在することがある。
また、業務やデータの整理・可視化が不十分で、自社に適したDX推進計画を設計できていないことも課題として挙げられている。
事業では、支援企業選定のための審査会に参画するほか、支援対象企業に対し、業務フロー作成などによる現状把握、経営課題の整理、優先順位決定、実行計画策定、ITベンダーとのマッチング、導入支援、効果測定までを一貫して伴走支援する。
支援プロセスは「現状把握」「課題抽出・優先順位決定」「実行計画策定」「効果測定」の4段階で構成され、計画の見直しや実行体制の定着まで支援することで、地域企業のDX推進を後押しする。《KT》
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