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FCE コーチ・エィと基本業務提携契約を締結
記事提供元：フィスコ
*10:27JST FCE---コーチ・エィと基本業務提携契約を締結
FCE＜9564＞は3日、コーチ・エィ＜9339＞との基本業務提携契約締結を発表した。この提携により、同社が強みとする中小・中堅企業向け人財育成・社員教育事業と、パイオニアとして日本のコーチングの普及・拡大に貢献してきたコーチ・エィの知見を融合させ、企業の「伴走力（コーチング力）」強化を支援する。
AI技術の急速な進化により、企業における人財育成のあり方も大きく変わりつつある。業務の効率化が加速する一方で、そのAIを使いこなし、成果を創出する「人」の育成は、より繊細で深い関わりが求められている。
同社とコーチ・エィは今回の提携を通じて、両社がそれぞれ培ってきた強みを掛け合わせ、AI時代にこそ必要とされる人財育成の支援を強化する。同社が中小・中堅企業向けに展開してきた人財育成ノウハウや教育プラットフォームの提供力に、コーチ・エィが確立してきたコーチングおよび組織開発の知見、AIコーチングの開発・活用に関する知見を融合させることで、より幅広い企業・組織へ「伴走力（コーチング力）」の支援を拡大する。
今後は、リーダーやマネジメント層の対話力・育成力を高める実践的なプログラムの提供を通じて、中小・中堅企業における人財の成長と組織変革を支援する。《KT》
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