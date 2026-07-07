*10:22JST NexTone：坂本龍一氏の音楽カタログ1500曲を取得、長期の業績上乗せ要因として期待感

NexTone＜7094＞は2026年7月1日、100%子会社の株式会社エムシージェイピー(MCJP)を通じ、米国の音楽カタログ投資会社Exceleration Music Partners, LLC(共同創業者:Glen Barros、Charles Caldas)と共同出資契約を締結し、坂本龍一氏の音楽カタログ(著作権・原盤権、約1,500楽曲)を取得することを発表した。譲渡元は坂本氏の遺産を管理するエステート。『Merry Christmas Mr. Lawrence』『The Last Emperor』『energy flow』など代表曲を含む。カタログはNexToneグループとExceleration社が共同保有し、日本を除くアジア圏の管理・プロモーションは大手音楽出版社の株式会社フジパシフィックミュージックと連携して行う体制。契約金額は非公表。

契約金額が非公表のため投資規模・投資対効果が見え難いが、無形資産(著作権・原盤権)としてオンバランスされ、取得コストは今後複数年にわたり償却される一方、ライセンス収入・使用料収入は取得直後から段階的に計上される見込みで、中長期的には安定収益源としてNexToneのセグメント業績に寄与する可能性が高いと想定される。世界的知名度を持つ坂本氏のカタログを取得することで、映画・CM・ゲーム等への楽曲使用によるライセンス収入という安定的なキャッシュフローを確保でき、Exceleration社との共同保有により海外プロモーション網・ノウハウを活用できること、グローバル展開も加速する。フジパシフィックミュージックとの連携でアジア圏の管理体制も強化される。ストリーミング普及で音楽カタログ資産の再評価が進む中、優良IP獲得によりNexToneの事業ポートフォリオの質が向上することになろう。

なお、NexToneは2016年の発足以降、音楽を中心としたエンタテインメント領域において、著作権管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション（以下、DD）事業、音楽配信事業などを展開し、音楽産業における権利者と利用者の双方を幅広くサポートしている。主力事業である著作権管理事業の主な競合は、（一社）日本音楽著作権協会（JASRAC）であり、同社とJASRACの2社寡占市場である。

2026年3月期の連結業績は、売上高が前期比7.0%増の20,774百万円、営業利益が同29.4%増の1,301百万円、経常利益が同29.8%増の1,334百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が同14.3%増の791百万円となった。全セグメント増収を確保し、2桁増益で着地した一方で、期初計画比では売上高・営業利益ともに下回って着地した。著作権管理事業及びDD事業における配信関連の取扱高が想定を下回ったことや、子会社における新規サービスの展開遅延が響いた。もっとも、基盤収益は拡大しており、配信関連の回復が今後の焦点となる。

2027年3月期の連結業績は、売上高が前期比5.9%増の22,000百万円、営業利益が同23.0%増の1,600百万円、経常利益が同19.9%増の1,600百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が同26.3%増の1,000百万円と、増収増益を予想している。同社は管理楽曲数及び取扱原盤数の増加、既存サービスの拡大、新規サービスの展開により増収増益を計画している。2026年3月期は期初計画を下回ったものの、2027年3月期はDD事業の成長やビジネスサポート事業の黒字化などが利益拡大に寄与する見通しであり、各施策の進捗が業績回復の確度を高めていくだろう。

同社は2027年3月期から2029年3月期までの中期業績計画を開示している。2桁増収増益基調が続く見通しであり、2029年3月期には売上高260億円、営業利益23億円、営業利益率8.8%を目標としている。収益の中核である著作権管理事業及びDD事業は引き続き高成長を維持しながら、新規事業の展開を通じて、新たな成長ドライバーの創出を図ることにより非連続的な成長を実現し、中長期的な企業価値の持続的向上を目指す。

また、株主還元については配当を実施しており、2026年3月期は1株当たり年間配当金20円（期末配当20円）、続く2027年3月期は年間22円（中間配当11円、期末配当11円）を見込んでいる。安定的かつ継続的な配当を基本方針とし、収益成長に応じた増配も視野に入れている。

売上高や利益の時期的な振れはあるものの、事業基盤となる管理楽曲数・取扱原盤数は、ともに着実な増加を示している。同社の事業基盤はストックである故に、業績は着実に拡大していくことになろう。現中計で2,000円超、今回の坂本氏音楽カタログ1500曲の取得が織り込まれる形で＋αの株価を織り込むことになろうが、その詳細は進捗を待つことになる。《YS》