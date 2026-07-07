ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～インターメスティック、リベラウェアなどがランクイン

2026年7月7日 09:57

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:57JST 出来高変化率ランキング（9時台）～インターメスティック、リベラウェアなどがランクイン
インターメスティック＜262A＞がランクイン（9時42分時点）。大幅安。前日取引終了後に、月次売上速報を発表している。6月の国内Zoff事業既存店売上高は前年同月比0.1％増。5月の同19.1％増から伸び率が縮小しており、売り手掛かり材料となっているようだ。連日の天候不良や台風の影響により客数の伸びが鈍化した。ただ、客単価の上昇が下支えとなり、既存店売上高は42か月連続で前年同月比プラスを維持した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月7日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2641＞ GXGリーダー　　 284019 　159449.998　 208.18% 0.0088%
＜218A＞ リベラウェア　　　　904100 　341089.28　 149.9% 0.195%
＜1799＞ 第一建設　　　　　　62100 　65684.7　 129.25% 0.0241%
＜2633＞ NFS＆P500　　220990 　36028.043　 127.47% 0.004%
＜399A＞ 上日高50　　　　　83272 　66471.594　 113.15% 0%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　40123 　99013.938　 109.14% -0.001%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　7214 　34014.736　 103.85% 0.005%
＜1592＞ 上場J400　　　　24846 　30759.131　 90.97% -0.0057%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　　222400 　161163　 61.99% -0.1354%
＜2437＞ シンワワイズ　　　　100100 　35504.26　 49.52% 0.0483%
＜6494＞ NFK－HD　　　　365700 　22386.04　 42.66% 0%
＜6736＞ サン電子　　　　　　63900 　427036.8　 38.74% 0.0582%
＜3186＞ ネクステージ　　　　853700 　2023357.3　 37.35% -0.0738%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　　428300 　495681.24　 35.01% 0.0798%
＜9278＞ ブックオフGH　　　64600 　91475.62　 26.44% 0.0456%
＜1593＞ MXS400　　　　1768 　48187.244　 25.71% 0.009%
＜6016＞ JPNエンジン　　　146700 　912887.4　 23.13% 0.013%
＜8783＞ abc　　　　　　　823500 　49011.4　 22.04% -0.1063%
＜6863＞ ニレコ　　　　　　　31100 　73178.74　 11.86% -0.0487%
<1615> NF銀行業　　　　　6316150 　3971342.908　 9.09% 0.0314%
<4881> ファンペップ　　　　295600 　16215.78　 6.19% 0.0149%
<6469> 放電精密　　　　　　66100 　157789.46　 5.54% 0.0302%
<8079> 正栄食　　　　　　　80000 　302416.7　 4.77% 0.0085%
<8022> ミズノ　　　　　　　150300 　606566.5　 -0.74% 0.0723%
<4593> ヘリオス　　　　　　727500 　173060.64　 -2.98% -0.0238%
<278A> テラドローン　　　　433100 　3938489.4　 -7.04% -0.0235%
<8364> 清水銀　　　　　　　21500 　61012.26　 -7.23% 0.0508%
<7014> 名村造　　　　　　　1072000 　4470973　 -7.29% 0.0299%
<5838> 楽天銀行　　　　　　760900 　5172738.58　 -7.44% 0.0718%
＜262A＞ インターメスティ　　196100 　427684.56　 -9.06% -0.061%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

関連記事