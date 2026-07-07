*09:57JST 出来高変化率ランキング（9時台）～インターメスティック、リベラウェアなどがランクイン

インターメスティック＜262A＞がランクイン（9時42分時点）。大幅安。前日取引終了後に、月次売上速報を発表している。6月の国内Zoff事業既存店売上高は前年同月比0.1％増。5月の同19.1％増から伸び率が縮小しており、売り手掛かり材料となっているようだ。連日の天候不良や台風の影響により客数の伸びが鈍化した。ただ、客単価の上昇が下支えとなり、既存店売上高は42か月連続で前年同月比プラスを維持した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月7日 9:42 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2641＞ GXGリーダー 284019 159449.998 208.18% 0.0088%

＜218A＞ リベラウェア 904100 341089.28 149.9% 0.195%

＜1799＞ 第一建設 62100 65684.7 129.25% 0.0241%

＜2633＞ NFS＆P500 220990 36028.043 127.47% 0.004%

＜399A＞ 上日高50 83272 66471.594 113.15% 0%

＜2568＞ 上場NSQ 40123 99013.938 109.14% -0.001%

＜2630＞ MXS米株ヘ 7214 34014.736 103.85% 0.005%

＜1592＞ 上場J400 24846 30759.131 90.97% -0.0057%

＜3321＞ ミタチ 222400 161163 61.99% -0.1354%

＜2437＞ シンワワイズ 100100 35504.26 49.52% 0.0483%

＜6494＞ NFK－HD 365700 22386.04 42.66% 0%

＜6736＞ サン電子 63900 427036.8 38.74% 0.0582%

＜3186＞ ネクステージ 853700 2023357.3 37.35% -0.0738%

＜6203＞ 豊和工 428300 495681.24 35.01% 0.0798%

＜9278＞ ブックオフGH 64600 91475.62 26.44% 0.0456%

＜1593＞ MXS400 1768 48187.244 25.71% 0.009%

＜6016＞ JPNエンジン 146700 912887.4 23.13% 0.013%

＜8783＞ abc 823500 49011.4 22.04% -0.1063%

＜6863＞ ニレコ 31100 73178.74 11.86% -0.0487%

<1615> NF銀行業 6316150 3971342.908 9.09% 0.0314%

<4881> ファンペップ 295600 16215.78 6.19% 0.0149%

<6469> 放電精密 66100 157789.46 5.54% 0.0302%

<8079> 正栄食 80000 302416.7 4.77% 0.0085%

<8022> ミズノ 150300 606566.5 -0.74% 0.0723%

<4593> ヘリオス 727500 173060.64 -2.98% -0.0238%

<278A> テラドローン 433100 3938489.4 -7.04% -0.0235%

<8364> 清水銀 21500 61012.26 -7.23% 0.0508%

<7014> 名村造 1072000 4470973 -7.29% 0.0299%

<5838> 楽天銀行 760900 5172738.58 -7.44% 0.0718%

＜262A＞ インターメスティ 196100 427684.56 -9.06% -0.061%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》