*09:40JST ZETA---アクタスがEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」を導入

ZETA＜6031＞は、アクタスが運営する公式オンラインショップ「ACTUS online」にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されたことを明らかにした。家具やインテリア雑貨、テキスタイル、グリーンなど幅広い商品を扱う同サイトにおいて、ユーザーの興味や購買ニーズに応じた商品との接点を創出し、サイト内回遊の促進と購買機会の拡大に貢献する。

今回の導入では、TOPページの「新着アイテム」および「ランキング」表示を改善し、最新商品や人気商品の発見性を高めることで、ユーザーのサイト内回遊を促進する仕組みを構築した。

さらに商品一覧ページでは「こだわり条件で絞り込む」機能を実装し、カテゴリやカラー、価格に加え、お届けタイプ、ラッピング、eギフト、注文可能、NEWや再入荷などのステータスでの絞り込みを可能とした。ソファでは1人掛け、2〜3人掛け、カウチソファ、オットマンなど細分化された条件で選択でき、利用シーンに応じた商品検索を実現している。

これによりユーザーが目的や利用シーンに合致した商品を効率的に発見できる環境を実現し、サイト内の操作性を向上させている。ZETAは今後もAIを活用したデータ解析の強みを活かし、ユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供していく。《KT》