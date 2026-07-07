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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1930円高の70255円
*08:46JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1930円高の70255円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル162.06円換算）で、日立製作所＜6501＞、みずほFG＜8316＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1930円高の70255円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は155.84ドル高の53055.91ドル、ナスダックは288.49ポイント高の26121.16で取引を終了した。中東情勢安定を背景とした原油安を好感し、寄り付き後、上昇。その後、6月ISM非製造業景況指数やPMI確定値の低調な結果を受けてダウは一時下落に転じた。一方、ハイテク回復でナスダックは続伸し終日堅調に推移し相場を支援。終盤にかけ、ダウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了した。
6日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円43銭まで上昇後、162円02銭までじり安推移し、162円09銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利上げを織り込むドル買いが優勢となったのち、米6月ISM非製造業景況指数やPMI確定値が弱く、さらに、原油安でドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1409ドルまで下落後、1.1445ドルまで上昇し、1.1441ドルで引けた。
NY原油先物8月限は反発（NYMEX原油8月限終値：68.74 ↑0.49）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋0.49ドル（＋0.72％）の68.74ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5020 (JXHLY) ENEOS 16.70 1353 93
7.38
9433 (KDDIY) 関西電力 7.48 2424 144
6.32
「ADR下落率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2089 -278 -1
1.74
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2379 -240 -
9.16
8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3565 -294 -
7.62
■そのたADR（6日）
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2089 -27
8
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.10 0.30 6561 2
1
8035 (TOELY) 住友商事 39.80 0.44 6450 8
6
6758 (SONY.N) TDK 21.80 -0.41 3533 3
2
9432 (NTTYY) KDDI 16.91 -0.03 2740 2.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 0.08 972 -1
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.20 1.39 4894 8
9
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.62 0.17 6035 5
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.04 4995 29
0
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.96 1.35 7442 2
7
8001 (ITOCY) 丸紅 312.70 14.59 5068 4
2
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.35 0.40 8387 19
2
8031 (MITSY) 東京エレク 224.49 5.09 72762 44
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 1.00 12155 26
0
4568 (DSNKY) 第一三共 17.16 0.71 2781 2
3
9433 (KDDIY) 関西電力 7.48 -0.01 2424 14
4
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.69 0.04 947 -946.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.90 0.70 1561 5.
5
7267 (HMC.N) スズキ 53.21 1.99 2156 11.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.02 0.10 6165 -2
4
6902 (DNZOY) ファナック 23.43 1.19 7594 11
7
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.26 -0.12 7539 -
2
4661 (OLCLY) オリエンランド 15.80 0.37 2561 -0.
5
8411 (MFG.N) オリックス 39.85 0.79 6458 7
0
6367 (DKILY) ダイキン工業 16.17 0.76 26205 5
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.89 0.12 5474 -4
3
7741 (HOCPY) キヤノン 26.93 0.80 4364 2
6
6503 (MIELY) 三菱電機 75.05 2.06 6081 3
8
6981 (MRAAY) 日東電工 20.01 -0.04 3243 1
2
7751 (CAJPY) 任天堂 10.90 -0.19 7066 3
3
6273 (SMCAY) SMC 23.47 1.09 76071 28
1
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.98 0.11 322 2.
9
6146 (DSCSY) ディスコ 48.20 3.10 78113 11
3
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.64 0.20 2048 -3
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.89 0.74 4520 1
3
6702 (FJTSY) 富士通 20.62 -0.06 3342 -
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.17 0.36 3620 1
4
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 2.26 2342 1
6
8002 (MARUY) 三井物産 579.80 14.98 4698 3
1
6723 (RNECY) ルネサス 14.74 0.15 4778 6
8
6954 (FANUY) 京セラ 23.99 0.29 3888 1
4
8725 (MSADY) 第一生命HD 23.30 0.52 1888 12.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 26.37 0.97 4274 2
1
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.74 2.58 6764 1
5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.20 0.32 3630
8
6594 (NJDCY) 日本電産 4.14 0.36 2684 -2
4
6857 (ATEYY) シスメックス 9.74 0.29 1578 -1
0
4543 (TRUMY) テルモ 14.09 0.38 2283 -10.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.72 0.41 1737 23.
5
（時価総額上位50位、1ドル162.06円換
算）《AN》
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