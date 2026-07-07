ベステラ、27年1月期は大型工事寄与で大幅営業・経常増益予想、特別利益計上も注目

ベステラ<1433>(東証プライム)は、製鉄所・発電所・ガスホルダー・石油精製設備など鋼構造プラント設備の解体工事に特化したオンリーワン企業である。解体工事会社としては類のない特許工法・知的財産を強みとして、脱炭素解体ソリューションを推進している。27年1月期は大型工事が牽引して大幅営業・経常増益(当期純利益は投資有価証券売却益を見込まず減益)予想としている。前期受注した長期大型案件を下期より着工するため下期偏重の見込みとしている。なお6月30日に特別利益(投資有価証券売却益)の計上を発表した。前回予想には政策保有株式の売却益を見込んでいないため、会社予想に上振れの可能性がありそうだ。老朽化プラント解体工事の増加で中期的に市場環境は良好であり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は上げ一服となってモミ合う形だが、高配当利回りも評価材料であり、利益確定売りをこなしながら戻り試す展開を期待したい。

■鋼構造プラント設備解体のオンリーワン企業

製鉄所・発電所・ガスホルダー・石油精製設備など鋼構造プラント設備の解体工事に特化したオンリーワン企業である。製鉄・電力・ガス・石油・石油化学業界(製鉄所・発電所・石油精製・石油化学設備など)向けを主力とするプラント解体工事、および特定化学物質・アスベスト・ダイオキシン・土壌汚染などの環境関連対策工事を展開している。主要顧客はJFEグループ、日本製鉄グループ、東京エネシス、IHIグループなどとなっている。

M&Aとしては21年12月に、アスベスト対策やダイオキシン対策など環境汚染対策工事に関して特殊な工事技術を保有する矢澤を子会社化した。23年8月に、水島コンビナートを抱える岡山県倉敷市を拠点に石油精製装置や化学装置など各種プラントの建設・メンテナンス・躯体工事を行うオダコーポレーション、およびオダコーポレーションの100%子会社でマンションや商業ビルの大規模修繕を行うTOKENを子会社化した。25年4月に同社の筆頭株主であるTERRA・ESHINO社(以下、テラエシノ、同社創業家の資産管理会社)を子会社化し、25年6月に吸収合併した。

一方で、プラント解体事業にリソースを集中するため、連結子会社のヒロ・エンジニアリングおよび3Dビジュアルの株式を25年12月に大浦工測(東京都北区)へ譲渡した。

26年1月期のセグメント別業績(全社費用等調整前)は、解体・メンテナンス事業の売上高が108億18百万円で営業利益が21億68百万円、その他事業の売上高が3億22百万円で営業利益が69百万円だった。

完成工事高の業界別構成比は電力が12%、製鉄が36%、石油・石化が33%、ガスが1%、3Dが1%、環境が7%、その他が10%で、完成工事高に占める元請案件は23億54百万円、元請比率は21.8%だった。受注高は121億32百万円、期末受注残高は85億12百万円で、受注残高の業界別構成比は電力が21%、製鉄が50%、石油・石化が16%、ガスが2%、3Dが1%、環境が3%、その他が7%だった。

■優良な顧客基盤や特許工法・知的財産の保有が強み

大手企業のエンジニアリング子会社を中心とした優良な顧客基盤、豊富な工事実績に基づく効率的な解体マネジメント、解体工事会社としては類のない特許工法・知的財産の保有を強みとしている。技術関連では、球形ガスホルダー解体「リンゴ皮むき工法」や火力発電所等の「ボイラ解体方法」の特許を取得し、遠隔操作による溶断ロボット「りんご☆スター」も開発している。さらに風力発電設備解体需要に応えるため、他社に先駆けて「マトリョーシカ式工法」「タワークレーン工法」「転倒工法」の特許工法を開発している。

24年7月には海外プラントの解体ビジネス展開に向けて、DENZAIと戦略的パートナーシップ提携契約締結について合意した。25年3月にはJ&T環境(株主はJFEエンジニアリング64%、JERA36%)と、廃棄物適正処理および再資源化推進に関する業務提携契約を締結した。25年7月には業務提携先である三谷産業<8285」と共同で、球体ガスホルダーに用いる表面処理装置および表面処理方法に関する特許を出願した。25年12月には海外プラントへの解体ビジネス展開について、光洋機械産業(大阪市)と戦略的パートナーシップ提携契約締結について基本合意した。

26年3月にはHEROZ<4382>と共同で、プラント解体事業において革新的なAI技術の高度活用を図る共同プロジェクトを開始すると発表した。

■「中期経営計画2030」

市場環境は良好である。脱炭素化に向けた2050年カーボンニュートラル宣言の国策なども背景として、1960年代の高度成長期以降に建設された老朽化プラントの解体工事の増加が予想され、同社ではプラント解体市場規模(電力、製鉄、石油・石油化学、風力など)を年間7000億円～1兆円と想定している。

25年9月公表の新中期経営計画「Leading the Future 中期経営計画2030」では、量的拡大と質的充実を同時に追求し、解体業界のリーディングカンパニーの基盤を確立することを基本方針として、目標数値・KPIは31年1月期の売上高300億円、営業利益33億円、営業利益率11.0%、1株当たり純利益(EPS)238円、ROE(自己資本利益率)20.0%以上、工事監督員数205人(26年1月期見込み92人)としている。

重点施策として、質の追求では脱炭素解体Ⓡの工法開発とAI活用による競争力の強化や業界をリードする技術ブランドの確立、量の追求ではプラント集積地域への拠点拡大や営業戦略・体制整備など持続的成長基盤構築によって成長加速を推進する。また将来への布石として海外市場探索(シンガポール、韓国など)と将来展開への基盤整備を推進する。

株主還元については累進配当を継続的に実施することを基本方針(25年1月期より適用)としている。配当性向40%および株主資本を基準とするDOE(株主資本配当率)3.5%以上を目安に累進的に配当する。

サステナビリティ経営に関しては21年12月にサステナビリティ基本方針を制定し、サステナビリティ委員会を設置した。24年4月には定年後再雇用制度を見直して整備した。定年後の役職・職務・等級が定年前と変わらない場合、定年前の給与を100%維持することとした。24年7月にはCO2削減に貢献する取り組みの一つとして、東京本社を含む全事業所で使用する電力の全量について、トラッキング付き非化石証書が付帯された実質再生エネルギー由来の電力に順次切り替えを開始した。

なお、22年4月に実施された東京証券取引所の市場再編ではプライム市場を選択し、重点施策の着実な遂行によって業績目標の達成に取り組むなどプライム市場上場維持基準適合を目指してきた。そして26年1月31日時点でプライム市場の上場維持基準にすべて適合した。

■27年1月期大幅営業・経常増益予想

27年1月期の連結業績予想は売上高が前期比16.7%増の130億円、営業利益が34.9%増の10億円、経常利益が33.6%増の10億20百万円、親会社株主帰属当期純利益が4.5%減の7億円としている。配当予想は前期と同額の40円(第2四半期末15円、期末25円)としている。予想配当性向は50.6%となる。

親会社株主帰属当期純利益については政策保有株式の売却益を見込まず減益だが、大型工事が牽引して大幅増収、大幅営業・経常増益予想としている。なお前期受注した長期大型案件を下期より着工するため下期偏重の見込みとしている。四半期別の計画は第1四半期が売上高29億26百万円で営業利益2億40百万円、第2四半期が売上高27億80百万円で営業利益1億59百万円、第3四半期が売上高33億56百万円で営業利益2億73百万円、第4四半期が売上高39億36百万円で営業利益3億24百万円としている。

第1四半期は、売上高が前年同期比29.3%増の32億73百万円、営業利益が164.1%増の3億53百万円、経常利益が204.2%増の3億70百万円、親会社株主帰属四半期純利益が80.0%増の2億25百万円だった。

大幅増収増益だった。大型工事が計画を上回って進捗し、売上高は子会社売却影響を吸収し、第1四半期として過去最高となった。利益面では大型工事の順調な進捗に加え、非コア事業の子会社2社を譲渡したことによる低利益率工事の影響解消も寄与した。営業利益は第1四半期として過去最高だった。営業利益2億19百万円増加の要因分析は増収要因で1億47百万円増加、原価増加要因で8百万円減少、人件費比率減少要因で74百万円増加、販管費減少要因で6百万円増加だった。

完成工事高は33.0%増の32億35百万円で、完成工事高の業種別構成比は製鉄が40%、石油・石化が39%、ガスが2%、3Dが2%、環境が8%、その他が9%、電力が1%だった。完成工事高に占める元請案件比率は30.3%だった。受注工事高は188.5%増の38億65百万円、期末受注残高は49.8%増の91億41百万円で、受注残高の業種別構成比は製鉄が35%、電力が22%、石油・石化が18%、ガスが2%、環境が22%、その他が1%となった。なお兼業売上高は子会社譲渡により61.6%減の38百万円だった。

通期の連結業績予想は前回予想(26年3月12日付の期初公表値)を据え置いている。第1四半期の進捗率は中間期予想に対しては売上高57%、営業利益88%、経常利益89%、純利益90%、通期予想に対して売上高25%、営業利益35%、経常利益36%、純利益37%と高水準である。なお6月30日に特別利益(投資有価証券売却益)の計上を発表した。前回予想には政策保有株式の売却益を見込んでいないため、会社予想に上振れの可能性がありそうだ。老朽化プラント解体工事の増加で中期的に市場環境は良好であり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株主優待は毎年1月末対象

株主優待制度(詳細は会社HP参照)は毎年1月31日時点で5単元(500株)以上保有株主を対象として、保有株式数に応じてベステラ・プレミアム優待倶楽部で商品に交換可能な優待ポイントを贈呈する。

■株価は戻り試す

株価は上げ一服となってモミ合う形だが、高配当利回りも評価材料であり、利益確定売りをこなしながら戻り試す展開を期待したい。7月6日の終値は1142円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS79円00銭で算出)は約14倍、今期予想配当利回り(会社予想の40円で算出)は約3.5%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS609円14銭で算出)は約1.9倍、そして時価総額は約106億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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