日東精工、医療用高純度マグネシウム材料でタイ特許取得

■日本、米国に続く取得、インプラント製品への応用開発を推進

日東精工<5957>(東証プライム)は7月6日、世界初の「医療用生体内溶解性高純度マグネシウム材料」について、タイ王国で特許を取得したと発表した。2023年6月の日本国特許、2024年7月の米国特許取得に続くもので、特許登録日は2026年6月22日、特許番号は122078号。発明の名称は「生分解性医療器具(BIODEGRADABLE MEDICAL IMPLEMENT)」である。

同特許は、生体内で溶解吸収される期間を制御できる純マグネシウム素材に関するもの。不純物を多く含むマグネシウム合金と異なり、純度99.95%以上の純マグネシウムであるため、生体親和性が極めて高く、生体安全性に優れたインプラント製品への応用と開発を進めている。骨折治療では、骨の接合に必要な期間中は溶解せず、接合後に緩やかに溶解・吸収されるよう溶解スピードを最適化している。

同社は、同特許がASEAN市場における同社技術の独占的活用を可能にし、今後の事業展開に寄与するとみている。海外特許出願は、このほか各国で審査に係属中。2026年12月期の同社グループ業績への影響は軽微とする一方、中長期的な業績向上に資するものと位置付けている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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