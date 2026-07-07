ELEMENTS、NEDOのGENIACに採択、製造現場の暗黙知を国産AI基盤へ

■製造業大手と連携しマルチモーダルデータセットを構築

ELEMENTS<5246>(東証グロース)は7月6日、NEDOが公募する「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/データエコシステムの構築等に関する研究開発(GENIAC)」に、実施事業者として採択されたと発表した。個人認証AIソリューション、領域特化型AIソリューションを提供する同社が、製造業大手複数社からなるデータホルダーと連携する。

同事業では、日本の製造現場に蓄積された「熟練工の暗黙知」を、AIが学習可能なマルチモーダルデータセットへ形式化する。設計仕様書、品質トラブル報告書、検査記録、図面などを構造解析やOCR、意味抽出でデジタル化し、固有名の仮名化やマスキング、機密情報フィルタリングを行ったうえで標準化する。

同社は、オンライン本人確認サービスを金融や通信など700社以上に提供してきたセキュリティ基盤と、AIのデータ加工、学習、評価、GPU利用効率化のノウハウを活用する。構築したデータ基盤は「ELEMENTS CLOUD」で扱い、経済産業省・NEDOが推進するフィジカルAI関連事業との連携も見据える。

採択による助成金は、交付規程に基づき助成金額が確定した後に支払われる見込み。2026年11月期の連結業績への影響は軽微と見込み、2027年11月期以降の影響は今後精査する。重大な影響が認められる場合は速やかに開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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