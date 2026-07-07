ADRバイオメディカルホールディングス、男性尿失禁治療機器の保険適用手続きが進展

■自己脂肪組織由来再生細胞を用いた医療機器、保険適用に向け重要段階へ

ADRバイオメディカルホールディングス<3750>(東証スタンダード)は7月6日、子会社のADRセラピューティクスが進める男性腹圧性尿失禁治療用医療機器「セルーション セルセラピーキット SUI」の保険適用手続きについて、2026年6月開催の保険適用委員会での審議を経て承認され、中央社会保険医療協議会の保険医療材料等専門組織(保材専)における審査手続きへ進むことになったと発表した。

同製品は、自己脂肪組織由来再生(幹)細胞(ADRCs)を用いた男性腹圧性尿失禁治療用医療機器として国内製造販売承認を取得しており、同社は保険適用に向けた開発と各種手続きを進めてきた。保材専での審査手続きに進むことは、保険適用に向けた重要な進捗と位置付けられる。

同社は、政府が創薬・先端医療および再生医療を成長戦略の重点分野に掲げる中、同製品をはじめとする再生医療技術の社会実装を推進する方針だ。患者への新たな治療選択肢の提供と国内再生医療産業の発展への貢献を目指す。なお、2027年3月期連結業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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