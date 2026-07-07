Fusic、NTU衛星研究センターと地上局技術で覚書、宇宙×生成AI×クラウドで地上局高度化へ

■小型衛星時代の運用課題に対応、SaRCと研究・探索を開始

Fusic<5256>(東証グロース)は7月6日、南洋理工大学(NTU Singapore)の衛星研究センター(SaRC)と、「Future Ground Station」と題した地上局技術の共同探索に向けた覚書(MoU)を締結したと発表した。締結式は同日、東京で開かれた宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2026」で行われた。

小型衛星コンステレーションの急速な拡大により、衛星地上局にはリアルタイムでの衛星通信データ解析、複数衛星の同時管制、異常検知の自動化など高度な運用が求められている。従来型の地上局システムでは対応が難しい課題が増える中、クラウドと生成AIを組み合わせた地上局技術の探索が世界的に急務となっている。

同MoUに基づき、両者は地上局技術の共同研究・探索に着手する。今後は、クラウド・AI技術を活用した地上局運用高度化、シンガポール・日本間の産学連携モデル構築、クラウド・AI分野の人材育成、研究成果の社会実装に向けた協議も進める。FusicはJAXAや国内宇宙スタートアップとのプロジェクトで培ったクラウド・AI技術を生かし、アジア太平洋地域の宇宙利用高度化を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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