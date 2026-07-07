ウイルプラスHD、BC　Japanからランドローバー事業の一部を譲受

■譲受価格は16.1億円前後、世田谷2店舗と目黒含む営業権を承継

ウイルプラスホールディングス<3538>(東証スタンダード)は7月6日、連結子会社のウイルプラスエンハンスが、BC Japanが運営するランドローバー正規リテイラー事業の一部を譲り受けると発表した。同日開催の取締役会で決議し、契約締結日を7月6日、事業譲受予定日を8月17日とした。

譲受対象は「ランドローバー世田谷」「ランドローバー世田谷サービスセンター」の2店舗に係る流動資産、固定資産、従業員の承継と、「ランドローバー目黒」を含む東京都一部地域・神奈川県一部地域の営業権(従業員および顧客)。譲受事業の売上高は2025年9月期で64億4000万円となっている。

譲受価格は16.1億円前後を予定し、決済方法は現金による決済を予定する。取得時点の対価は暫定記載で、今後変動する可能性がある。同社は、輸入車販売・アフターサービス・保険事業などのノウハウを融合し、東京都への事業展開と首都圏での販売・サービス体制を強化する。

BC Japanは東京都世田谷区に本社を置き、新車・中古車販売、整備、修理、買取、保険代理業務などを手掛ける。ウイルプラスHDは、同件が当連結会計年度の業績に与える影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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