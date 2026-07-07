ソルクシーズ、コメリ店舗のマニュアル活用基盤にSOLAIを本格導入

■RAG機能で社内マニュアルの検索・回答精度を検証、業務適用性を評価

ソルクシーズ<4284>(東証スタンダード)は7月6日、企業向け生成AIサービス「SOLAI(ソライ)」が、ビット・エイに採用され、ホームセンター「コメリ」店舗の従業員向けマニュアル活用基盤として本格導入されると発表した。ビット・エイは、コメリのグループ会社としてシステム開発・運用を担う企業である。

コメリは全国に1200店舗以上を展開し、資材・建材、金物・工具、農業・園芸など幅広い商品カテゴリーを扱う。店舗運営では商品知識、接客対応、業務手順など膨大な従業員向けマニュアルが存在し、必要な情報を迅速に検索・参照することが課題となっていた。

ビット・エイはPoC(概念実証)で、SOLAIのRAG機能による社内マニュアルの検索・回答精度と業務適用性を検証した。従業員が自然な質問文で必要情報を取得できるほか、新人やパート・アルバイトの業務習熟、マニュアル更新への柔軟な対応を支援する。ソルクシーズは同事例を通じ、小売・流通業界をはじめ幅広い業種への展開を加速する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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