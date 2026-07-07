ブックオフグループホールディングス、6月既存店売上高4.5%増、トレカ・ホビーなど好調

■土日祝日数1日減でも前年超え、トレーディングカード・ホビーや書籍が寄与

ブックオフグループホールディングス<9278>(東証プライム)は7月6日、2026年6月の国内ブックオフ事業の月次売上状況を発表した。直営店の既存店売上高は前年同月比4.5%増となり、全店売上高も5.5%増だった。土日祝日数は前年より1日少なかったものの、既存店は前年を上回った。

既存店売上高を押し上げたのは、トレーディングカード・ホビー、ソフトメディア、書籍、家電・携帯電話などの販売増である。同社グループは、本・CD・DVD・ゲームに加え、トレカ・ホビー、携帯電話などを扱うリユース事業を中核に展開している。

出店面では、6月25日に「BOOKOFF SUPER BAZAAR 豊中三国店」、6月26日に「BOOKOFF SUPER BAZAAR ユーカリが丘スカイプラザ店」と「ハグオール 井筒屋苅田ショップ店」を開いた。6月末のチェーン合計は839店、国内ブックオフ事業は725店となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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