あさくま、6月既存店売上高9.8%増、増収基調を維持

■ステーキ&ハンバーグレストランを展開、6月も既存店が前年超え

あさくま<7678>(東証スタンダード)は7月6日、2027年1月期6月度の売上高前年同月比を発表した。同社は「ステーキのあさくま」を中心に、レストラン経営による飲食事業とフランチャイズ事業を展開する外食企業である。公式サイトでは、全国に65店舗以上を展開する1948年創業の老舗ステーキ&ハンバーグレストランとして紹介されている。

6月度の既存店売上高は前年同月比9.8%増となり、2月から5カ月連続で前年実績を上回った。既存店は2月20.6%増、3月11.0%増、4月15.3%増、5月22.3%増と推移し、6月も増収基調を維持した。

全店売上高は6月が23.6%増、累計では26.8%増となった。既存店売上高の累計は15.7%増で、既存店を中心に堅調な推移が続いている。6月の店舗数は79店で、数値はあさくまグループの直営店のみを対象とした速報値。うち1店舗は休業中である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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