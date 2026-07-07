*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東京計器、イノバセル、三井E＆Sなど

銘柄名<コード>6日終値⇒前日比

KLab＜3656＞ 241 +46

海外防衛企業とUAEにおける対ドローン防衛システム導入推進に向け覚書。

サガミHD＜9900＞ 1764 +118

1対2の株式分割発表。

ARCHION＜543A＞ 296 -17

株式売出し発表。

東和薬品＜4553＞ 4180 +255

田辺ファーマファクトリーを子会社化。

窪田製薬HD＜4596＞ 117 +30

エミクススタト塩酸塩の製造に係るマイルストーン対価受領で

前週末ストップ高。6日も買い優勢。

イノバセル＜504A＞ 643 +100

引き続きICEF15国際共同第3相治験での米国組入れ承認が手掛かり。

東京計器＜7721＞ 7310 +800

防衛装備の工場「国有民営」へ法改正で調整と伝わる。

三井E＆S＜7003＞ 4865 +454

AI関連からの資金シフトも強まるか。

愛三工業＜7283＞ 2371 +224

トヨタ系部品には円安増益効果などと伝わる。

三井海洋開発＜6269＞ 10240 +886

日印首脳会談受けてレアアース関連に関心も。

中国塗料＜4617＞ 3805 +320

通期業績見通し公表で買い安心感優勢に。

三菱重工業＜7011＞ 4110 +318

防衛装備の工場「国有民営」で防衛関連が買われる。

川崎重工業＜7012＞ 3003 +183

防衛関連として重工3社が買われる。

TOKYO BASE＜3415＞ 378 +22

引き続き底堅い6月の月次動向を評価。

サンリオ＜8136＞ 1155 +67.5

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

北の達人＜2930＞ 128 +8

特に新規材料ないがリバウンドの動き強まる形に。

古野電気＜6814＞ 6650 +500

防衛関連の側面を材料視へ。

ツルハHD＜3391＞ 2255.5 +122.5

米系証券では投資判断格上げ観測も。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2166 +99

レアアース関連として物色が向かう。

IHI＜7013＞ 3071 +201.5

防衛関連に資金流入の動き強まる。

日本製鋼所<5631> 8550 +595

防衛関連の一角として買いが向かう。《CS》