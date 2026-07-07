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前日に動いた銘柄 part1東京計器、イノバセル、三井E＆Sなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東京計器、イノバセル、三井E＆Sなど
銘柄名<コード>6日終値⇒前日比
KLab＜3656＞ 241 +46
海外防衛企業とUAEにおける対ドローン防衛システム導入推進に向け覚書。
サガミHD＜9900＞ 1764 +118
1対2の株式分割発表。
ARCHION＜543A＞ 296 -17
株式売出し発表。
東和薬品＜4553＞ 4180 +255
田辺ファーマファクトリーを子会社化。
窪田製薬HD＜4596＞ 117 +30
エミクススタト塩酸塩の製造に係るマイルストーン対価受領で
前週末ストップ高。6日も買い優勢。
イノバセル＜504A＞ 643 +100
引き続きICEF15国際共同第3相治験での米国組入れ承認が手掛かり。
東京計器＜7721＞ 7310 +800
防衛装備の工場「国有民営」へ法改正で調整と伝わる。
三井E＆S＜7003＞ 4865 +454
AI関連からの資金シフトも強まるか。
愛三工業＜7283＞ 2371 +224
トヨタ系部品には円安増益効果などと伝わる。
三井海洋開発＜6269＞ 10240 +886
日印首脳会談受けてレアアース関連に関心も。
中国塗料＜4617＞ 3805 +320
通期業績見通し公表で買い安心感優勢に。
三菱重工業＜7011＞ 4110 +318
防衛装備の工場「国有民営」で防衛関連が買われる。
川崎重工業＜7012＞ 3003 +183
防衛関連として重工3社が買われる。
TOKYO BASE＜3415＞ 378 +22
引き続き底堅い6月の月次動向を評価。
サンリオ＜8136＞ 1155 +67.5
東海東京証券では目標株価を引き上げ。
北の達人＜2930＞ 128 +8
特に新規材料ないがリバウンドの動き強まる形に。
古野電気＜6814＞ 6650 +500
防衛関連の側面を材料視へ。
ツルハHD＜3391＞ 2255.5 +122.5
米系証券では投資判断格上げ観測も。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2166 +99
レアアース関連として物色が向かう。
IHI＜7013＞ 3071 +201.5
防衛関連に資金流入の動き強まる。
日本製鋼所<5631> 8550 +595
防衛関連の一角として買いが向かう。《CS》
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