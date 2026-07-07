アップガレージグループ、6月既存店売上高が直営10.3%増、リユース需要拡大が寄与

■直営・FCとも既存店が堅調、中古タイヤホイールとライダース用品の需要を取り込む

アップガレージグループ<7134>(東証スタンダード)は7月6日、2027年3月期6月度月次売上状況(速報)等を発表した。同社グループは、カー&バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」の運営を中心に、新品タイヤ専門ブランドやECサイトなどを展開する企業である。

6月度は、直営店の既存店売上高が4億9800万円となり前年同月比10.3%増、フランチャイズ店の既存店売上高は14億8300万円で同7.5%増となった。既存店は直営店、フランチャイズ店とも堅調に伸び、中古タイヤホイール、ライダース用品を中心に買取・販売が好調に推移した。

全店売上高は直営店が5億7800万円で25.7%増、フランチャイズ店が15億2900万円で10.1%増、直営・FC合計は21億800万円で14.0%増となった。1Q累計の直営・FC合計売上高は68億9600万円で13.7%増。悪天候の影響があったものの、物価高を背景とするリユース需要拡大や前期出店店舗の寄与により、全店売上高は3カ月連続で2ケタ増を達成した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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