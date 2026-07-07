セリア、6月既存店売上高9.2%増、全社売上高12.9%増

■客数5.7%増、客単価3.3%増、月末直営店舗数は2122店

セリア<2782>(東証スタンダード)は7月6日、2026年6月度の月次売上高前年比および店舗数を発表した。6月の全社売上高は前年比12.9%増、既存店売上高は同9.2%増となった。既存店の客数は同5.7%増、客単価は同3.3%増だった。

同社は100円ショップを展開している。6月の直営店舗は出店12店、退店2店で、月末店舗数は2,122店(うちFC33店)となった。既存店売上高は4月が同11.1%増、5月が同14.4%増と高い伸びを示しており、6月もプラス基調を維持した。

上期累計では、全社売上高が前年比15.0%増、既存店売上高が同11.6増%、既存店客数が同8.1%増、既存店客単価が同3.2%増だった。出店は28店、退店は7店。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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