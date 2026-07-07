日本マクドナルドHD、6月既存店売上高2.7%増、全店は4.9%増

■客数は1.5%減、客単価は4.2%増

日本マクドナルドホールディングス<2702>(東証スタンダード)は7月6日、2026年6月の月次を発表した。6月の全店売上高は前年同月比4.9%増、既存店売上高は同2.7%増となった。既存店の内訳は、客数が同1.5%減、客単価が同4.2%増だった。

同社は国内でマクドナルド店舗を展開している。6月は「ご当地マック」や「VIVA！ワールドマック」、「チーズチーズダブルチーズバーガー(チーチーダブチ)」、「スパイシーチキンマックナゲット」などのプロモーションを実施した。ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」や、マックフライポテトM・Lサイズ250円キャンペーンも展開した。

第2四半期累計(1月〜6月)では、全店売上高が前年同期比8.0%増、既存店売上高が同5.9%増となった。既存店の客数は同2.5%増、客単価は同3.3%増。月次では客数が前年を下回ったものの、客単価上昇が既存店売上高を押し上げた形で、今後も客数と単価の推移が焦点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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