カネ美食品、6月度はテナント既存店が2.4%増、全社増収を支える

■中食企業として惣菜店舗と外販事業を展開、既存店ベースで前年超え

カネ美食品<2669>(東証スタンダード)は7月6日、2026年6月度の売上高を発表した。同社は、惣菜店舗を展開するテナント事業と、コンビニエンスストア等向けに弁当・おにぎり・パスタなどを製造・出荷する外販事業を手がける中食企業である。6月度の全社合計売上高は69億9513万円、前年同月比3.4%増となった。

主力のテナント事業は、既存店舗合計が37億1072万円、同2.4%増と堅調だった。内訳では、PPIHグループの既存店舗が29億7481万円、同2.9%増、その他店舗の既存店舗が7億3590万円、同0.4%増となり、既存店ベースで前年を上回った。テナント事業全体では37億9071万円、同3.1%増だった。

外販事業は、既存工場合計が32億441万円、同3.7%増となった。ファミリーマート向けは20億583万円、同3.5%減だった一方、その他が11億9857万円、同18.6%増と伸長した。累計では、全社合計売上高が290億397万円、前年同期比3.7%増となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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