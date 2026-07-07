ワッツ、6月100円ショップ既存店売上高3.0%増、全社売上高4.3%増

■下期累計の100円ショップ既存店は6.7%増

ワッツ<2735>(東証スタンダード)は7月6日、2026年8月期6月度の月次売上高対前年同月比および店舗数推移を発表した。6月の100円ショップ直営店既存店売上高は前年同月比3.0%増、全店売上高は同3.6%増、全社売上高は同4.3%増となった。

同社は100円ショップを主力に展開している。6月の100円ショップ店舗数は、出店14店、閉鎖7店、期末店舗数1,938店(うちFC7店)となった。既存店は、開店月の翌月から13カ月以上稼働している店舗を対象としている。

下期累計では、100円ショップ直営店の既存店売上高が前年同期比6.7%増、全店売上高が同7.3%増、全社売上高が同6.8%増だった。通期では100円ショップ直営店の既存店売上高が同3.9%増、全店売上高が同4.7%増、全社売上高が同4.4%増となっている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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