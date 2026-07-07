ユー・エス・エス、第1四半期の中古車オークション成約台数8.4%増

■出品台数は4.7%増、成約率は前年同期比2.2ポイント上昇

ユー・エス・エス<4732>(東証プライム)は7月6日、2027年3月期第1四半期のUSSグループ中古車オークション実績速報を発表した。同社は中古自動車のオークション運営を主力とし、中古車流通を支える事業を展開している。

2026年4月～6月の3カ月間は、出品台数が前年同期比4.7%増の95万380台、成約台数が8.4%増の61万9002台となった。成約率は65.1%で、前年同期の62.9%から2.2ポイント上昇した。既存会場を中心に成約台数が伸び、取引の活発化がうかがえる。

会場別では、東京が出品台数7.3%増、成約台数11.7%増、名古屋が出品台数3.6%増、成約台数8.6%増、HAA神戸が出品台数1.6%増、成約台数8.5%増だった。九州、札幌、神戸、東北、新潟なども成約台数を伸ばした。当期から四国会場を独立表示し、名古屋会場と北陸会場は合同開催に移行した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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