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東証グロ－ス指数は3日続伸、上値はやや重いが保ち合い気味の推移
*17:08JST 東証グロ－ス指数は3日続伸、上値はやや重いが保ち合い気味の推移
東証グロース市場指数 956.81 +13.30／出来高 4億6055万株／売買代金 1572億円東証グロース市場250指数 743.75 +10.57／出来高 2億410万株／売買代金 1156億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3営業日続伸。値上がり銘柄数は380、値下がり銘柄数は171、変わらずは42。
3日の米国市場は独立記念日の振替休日で休場だった。欧州市場は総じて堅調であり、独DAX指数は最高値を更新。
東証グロース市場指数は買いが先行してスタート。AI・半導体関連の一角が弱い動きとなり、日経平均が荒い値動きとなる中で、東証グロース市場指数は買い一巡後も保ち合い気味の推移を継続。上値の重さはやや意識されたものの、955pt水準を中心とした底堅い推移だった。
個別では、37.25％高となった海帆＜3133＞が上昇率トップに。株主優待制度の導入及び中間期業績が好感されたエクスモーション＜4394＞、ニーズウェルとの販売体制強化および共同提案開始について発表したエイチエムコム＜265A＞などにも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、テラドローン＜278A＞、QDレーザ＜6613＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、窪田製薬＜4596＞、Schoo＜264A＞、Amazia＜4424＞などがランクイン。
一方、14.17％安となったサクシード＜9256＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、データセク＜3905＞、アスタリスク＜6522＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、IGS＜4265＞、TalentX＜330A＞、グリーンエナ＜1436＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、フリー＜4478＞やカバー＜5253＞などが上昇。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3133|海帆 | 140| 38| 37.25|
2| 4596|窪田製薬ＨＤ | 117| 30| 34.48|
3| 264A|Ｓｃｈｏｏ | 345| 80| 30.19|
4| 4424|Ａｍａｚｉａ | 352| 80| 29.41|
5| 584A|ＬｉＮＫＸ | 3025| 503| 19.94|
6| 504A|イノバセル | 643| 100| 18.42|
7| 4394|エクスモーション | 530| 80| 17.78|
8| 1447|ＳＡＡＦＨＤ | 380| 54| 16.56|
9| 278A|テラドローン | 9750| 1340| 15.93|
10| 6085|アキテクツＳＪ | 245| 30| 13.95|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9256|サクシード | 4240| -700| -14.17|
2| 6522|アスタリスク | 1696| -254| -13.03|
3| 4265|ＩＧＳ | 338| -44| -11.52|
4| 330A|ＴａｌｅｎｔＸ | 462| -48| -9.41|
5| 1436|グリーンエナジー | 1443| -117| -7.50|
6| 6166|中村超硬 | 862| -68| -7.31|
7| 8938|グロームＨＤ | 327| -22| -6.30|
8| 5252|日本ナレッジ | 765| -50| -6.13|
9| 4165|プレイド | 516| -33| -6.01|
10| 4179|ジーネクスト | 473| -27| -5.40|《FA》
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