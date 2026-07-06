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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小反落、ソフトバンクGとイビデンの2銘柄で約283円押し下げ

2026年7月6日 17:05

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記事提供元：フィスコ

*17:05JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小反落、ソフトバンクGとイビデンの2銘柄で約283円押し下げ
6日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり177銘柄、値下がり48銘柄、変わらず0銘柄となった。

前週末3日の米国株式市場は休場。独立記念日の振替休日で取引はなく、米国株の方向感を直接確認できないなか、欧州市場は総じて堅調であり、独DAX指数は最高値を更新した。手掛かり材料に乏しい中、6日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄り付き直後には心理的な節目の7万円台にのせた。ただ、祝日明け後の米国市場の動向を見極めたいとのムードもあるなか、半導体関連や電子部品株に売りが広がり、マイナス圏に転落した。その後はじりじりと下げ幅を縮小する展開となり、小幅安で本日の取引を終了した。値がさ株の下落が重荷となり、前場中盤にかけて一時68900円台まで下げ幅を拡大していた。一方、物色はグロース株から景気敏感・バリュー株へ移っており、プライム市場の値上がり銘柄数が7割を超えるなど、東証株価指
数（TOPIX）は最高値を更新した。

大引けの日経平均は前営業日比6.38円安の69737.69円となった。東証プライム市場の売買高は20億5888万株、売買代金は9兆8053億円だった。業種別では、海運業、輸送用機器、機械などが上昇した一方で、ガラス・土石製品、非鉄金属、精密機器などが下落。東証プライム市場の値上がり銘柄は73％、対して値下がり銘柄は24％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はイビデン＜4062＞となり、2銘柄で日経平均を約283円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは太陽誘電＜6976＞で10.58％安、同2位はイビデンで8.37％安だった。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位は信越化学＜4063＞となり、2銘柄で日経平均を約272円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは三菱重工＜7011＞で8.39％高、同2位は日本製鋼所＜5631＞で7.48％高だった。


*15:30現在

日経平均株価　　69737.69(-6.38)

値上がり銘柄数　177(寄与度+789.33)
値下がり銘柄数　48(寄与度-795.71)
変わらず銘柄数　0

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 86930　　2430　195.50
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7415　　 457　 76.60
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 29565　　 220　 53.10
＜9766＞　コナミG　　　　　　　18750　　 485　 16.26
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　2923　　　95　 15.92
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 26150　　 455　 15.25
＜9433＞　KDDI　　　　　　2737.5　　　35　 14.08
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 11680　　 380　 12.74
＜8766＞　東京海上HD　　　　　　7810　　 226　 11.36
＜4568＞　第一三共　　　　　　　2758　 108.5　 10.91
＜7011＞　三菱重工業　　　　　　4110　　 318　 10.66
＜7267＞　ホンダ　　　　　　　　1599　　　49　　9.86
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2293.5　　35.5　　9.52
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 78000　　1410　　9.45
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2208　　　56　　9.39
＜7832＞　バンナムHD　　　　　　4007　　　91　　9.15
<8015>　豊田通商　　　　　　　6286　　　70　　7.04
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3422　　　42　　7.04
<6954>　ファナック　　　　　　7477　　　38　　6.37
<6501>　日立製作所　　　　　　4805　　 190　　6.37

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5979　　-190 -152.86
＜4062＞　イビデン　　　　　　 21390　 -1955 -131.07
<6762>　TDK　　　　　　　　3501　　-198　-99.56
<8035>　東エレク　　　　　　 72320　　-880　-88.50
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 18385　 -2175　-72.91
<6981>　村田製作所　　　　　 10250　　-830　-66.78
<285A>　キオクシアHD　　　　 81590　 -1710　-40.13
<7735>　SCREEN　　　　　17860　 -1080　-28.96
<6479>　ミネベアミツミ　　　　4500　　-348　-11.67
<6971>　京セラ　　　　　　　　3874　　 -42　-11.26
<4519>　中外製薬　　　　　　　7541　　-101　-10.16
<5802>　住友電気工業　　　　2592.5　 -71.5　 -9.59
<6920>　レーザーテック　　　 47040　　-610　 -8.18
<3099>　三越伊勢丹HD　　　　　3739　　-189　 -6.34
<7741>　HOYA　　　　　　 25575　　-355　 -5.95
<6526>　ソシオネクスト　　　　2700　　-174　 -5.83
<6963>　ローム　　　　　　　　5782　　-168　 -5.63
<2802>　味の素　　　　　　　　6091　　 -76　 -5.10
<5706>　三井金属鉱業　　　　 37520　 -1220　 -4.09
<5801>　古河電気工業　　　　　3888　　-112　 -3.75《CS》

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