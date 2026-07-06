*17:05JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小反落、ソフトバンクGとイビデンの2銘柄で約283円押し下げ

6日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり177銘柄、値下がり48銘柄、変わらず0銘柄となった。

前週末3日の米国株式市場は休場。独立記念日の振替休日で取引はなく、米国株の方向感を直接確認できないなか、欧州市場は総じて堅調であり、独DAX指数は最高値を更新した。手掛かり材料に乏しい中、6日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄り付き直後には心理的な節目の7万円台にのせた。ただ、祝日明け後の米国市場の動向を見極めたいとのムードもあるなか、半導体関連や電子部品株に売りが広がり、マイナス圏に転落した。その後はじりじりと下げ幅を縮小する展開となり、小幅安で本日の取引を終了した。値がさ株の下落が重荷となり、前場中盤にかけて一時68900円台まで下げ幅を拡大していた。一方、物色はグロース株から景気敏感・バリュー株へ移っており、プライム市場の値上がり銘柄数が7割を超えるなど、東証株価指

数（TOPIX）は最高値を更新した。

大引けの日経平均は前営業日比6.38円安の69737.69円となった。東証プライム市場の売買高は20億5888万株、売買代金は9兆8053億円だった。業種別では、海運業、輸送用機器、機械などが上昇した一方で、ガラス・土石製品、非鉄金属、精密機器などが下落。東証プライム市場の値上がり銘柄は73％、対して値下がり銘柄は24％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はイビデン＜4062＞となり、2銘柄で日経平均を約283円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは太陽誘電＜6976＞で10.58％安、同2位はイビデンで8.37％安だった。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位は信越化学＜4063＞となり、2銘柄で日経平均を約272円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは三菱重工＜7011＞で8.39％高、同2位は日本製鋼所＜5631＞で7.48％高だった。



*15:30現在

日経平均株価 69737.69(-6.38)

値上がり銘柄数 177(寄与度+789.33)

値下がり銘柄数 48(寄与度-795.71)

変わらず銘柄数 0

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 86930 2430 195.50

＜4063＞ 信越化 7415 457 76.60

＜6857＞ アドバンテ 29565 220 53.10

＜9766＞ コナミG 18750 485 16.26

＜7203＞ トヨタ自動車 2923 95 15.92

＜6367＞ ダイキン工業 26150 455 15.25

＜9433＞ KDDI 2737.5 35 14.08

＜4578＞ 大塚HD 11680 380 12.74

＜8766＞ 東京海上HD 7810 226 11.36

＜4568＞ 第一三共 2758 108.5 10.91

＜7011＞ 三菱重工業 4110 318 10.66

＜7267＞ ホンダ 1599 49 9.86

＜4543＞ テルモ 2293.5 35.5 9.52

＜6146＞ ディスコ 78000 1410 9.45

＜4503＞ アステラス製薬 2208 56 9.39

＜7832＞ バンナムHD 4007 91 9.15

<8015> 豊田通商 6286 70 7.04

<6758> ソニーG 3422 42 7.04

<6954> ファナック 7477 38 6.37

<6501> 日立製作所 4805 190 6.37

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5979 -190 -152.86

＜4062＞ イビデン 21390 -1955 -131.07

<6762> TDK 3501 -198 -99.56

<8035> 東エレク 72320 -880 -88.50

＜6976＞ 太陽誘電 18385 -2175 -72.91

<6981> 村田製作所 10250 -830 -66.78

<285A> キオクシアHD 81590 -1710 -40.13

<7735> SCREEN 17860 -1080 -28.96

<6479> ミネベアミツミ 4500 -348 -11.67

<6971> 京セラ 3874 -42 -11.26

<4519> 中外製薬 7541 -101 -10.16

<5802> 住友電気工業 2592.5 -71.5 -9.59

<6920> レーザーテック 47040 -610 -8.18

<3099> 三越伊勢丹HD 3739 -189 -6.34

<7741> HOYA 25575 -355 -5.95

<6526> ソシオネクスト 2700 -174 -5.83

<6963> ローム 5782 -168 -5.63

<2802> 味の素 6091 -76 -5.10

<5706> 三井金属鉱業 37520 -1220 -4.09

<5801> 古河電気工業 3888 -112 -3.75《CS》