*15:41JST 新興市場銘柄ダイジェスト:エイチエムコムが急騰、エクスモーションがストップ高

＜340A＞ ジグザグ 336 +10

続伸。3日の取引終了後、台湾子会社吉克サ克股フン有限公司(ジグザグ台湾)がW2と越境EC・台湾進出支援領域における業務連携を開始すると発表し、好材料視されている。同連携により、ジグザグが提供する越境ECソリューション「WorldShopping BIZ」を活用して海外販売を開始した国内ブランド・EC事業者が、W2が提供する台湾・アジア進出支援サービス「W2 Commerce Asia」を通じて、現地PRから現地EC構築など本格的な現地展開へとシームレスに進める環境を整備する。

＜7112＞ キューブ 704 -7

反落。26年6月度直営店月次売上速報を発表、これを嫌気した売りが先行している。26年6月の全社売上高(実店舗およびEC合算)は前年同月比98.8%となった。夏シーズン向け新商品発売やロイヤルカスタマー向け施策を行ったが、台風が相次いで日本付近を通過する等の天候不順の影響も受け、売上高は前年を下回る結果となった。7月中旬より盛夏シーズン新商品の展開を開始し、ブランド認知の拡大と顧客の深耕に向けた各種施策を推進することで、さらなる事業拡大とブランド価値の向上を目指すとしている。

＜4394＞ エクスモーション 530 +80

ストップ高。3日の取引終了後に、株主優待制度の導入を発表し、好材料視されている。毎年11月30日現在の同社株主名簿に記載または記録された同社株式1単元(100株)以上を保有している株主を対象に、1,500円相当のデジタルギフト(ギフトパッドが提供する株主優待システム)を贈呈する。また、26年11月期第2四半期の業績も発表しており、売上高7.06億円(前年同期比4.6%増)、経常利益1.00億円(同29.5%増)と、増収増益だった。

＜265A＞ エイチエムコム 801 +86

急騰、一時ストップ高。ニーズウェルとの間において連携を一段と深化させ、同社が提供する対話型AIエージェント「Terry2 mini」等の販売体制を強化するとともに、自治体・コンタクトセンター・企業バックオフィス領域における共同提案活動を本格的に開始する。ニーズウェルの強固な販売チャネルを通じて「Terry2 mini」を展開することで、同社単独ではアプローチが限定的であった顧客層への展開を強化し、導入件数の拡大および継続収益基盤(リカーリング収益)の強化を目指す。

＜2158＞ FRONTEO 636 +6

続伸。運営する会員制リーガル動画プラットフォーム「FRONTEO Legal Link Portal」(FLLP)の登録会員数が2万2000人を突破したことを発表し、好材料視されている。FLLPは、企業の法務・知財・コンプライアンス担当者や管理部門責任者などの会員と、弁護士・専門家をつなぐ国内最大級のプラットフォーム。会員の約75%は企業の法務・知財・コンプライアンス部門に所属しており、改正公益通報者保護法への対応、相次ぐ企業不祥事を背景に、関連動画の視聴が拡大している。

＜298A＞ GVATECH 327 +15

反発。経営課題の1つ「法務人材不足」の解消に向け、弁護士や士業、法務担当者など、リーガル人材に特化した人材紹介サービス「GVA Executive Agent」を本格始動することを発表し、好材料視されている。同サービスは、法務人材の慢性的な不足を解消するだけでなく、高度な専門知識を持つ適切な人材をピンポイントでマッチングし、企業の競争力向上と強固な経営基盤づくりを支援する。同件による同社の業績に与える影響は軽微だが、中長期的に同社の企業価値向上に資するとしている。《AT》