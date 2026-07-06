*15:00JST システムサポートHD---子会社がAI開発支援プラットフォーム「Smart DevFlow」を開発

システムサポートホールディングス＜4396＞は3日、連結子会社のシステムサポートが、システム開発工程をAIで支援するプラットフォーム「Smart DevFlow」を開発したと発表した。自社開発標準を組み込んだ仕組みとして社内展開を進め、実案件への順次適用を開始する。

Smart DevFlowは、同社が長年蓄積してきたシステム開発ノウハウや標準ルールを「コンセプトセット」として組み込み、AIエージェントやAIスキル群と連携させることで、開発プロセスの標準化と効率化を図る設計となっている。

社内検証では、成果物作成およびレビュー業務の効率化により、開発工数を最小で約30％削減できる効果が見込まれている。加えて、担当者の経験差による品質ばらつきの抑制や、属人化の解消による生産性向上も期待されている。なお、すべての工程を自動化するものではなく、人による確認・判断を前提に活用を進めている。

今後は2026年7月から特定の開発案件へ順次適用を開始し、運用を通じてさらなる最適化を進める。当初はアプリケーション開発領域を中心に活用を開始し、その後はインフラ、データ・アナリティクス、AI関連領域へ展開範囲を拡大する計画。《AK》