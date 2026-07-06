ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～KLab、GXGリーダーなどがランクイン

2026年7月6日 14:41

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～KLab、GXGリーダーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月6日　14:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2641＞ GXGリーダー　　 141776 　39868.815　 291.23% 0.0089%
＜3656＞ KLab　　　　　　31043900 　555561.56　 272.06% 0.1589%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　144948 　20447.178　 255.16% 0.0052%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　852160 　51560.506　 178.76% -0.0026%
＜2011＞ SM日高配　　　　　250340 　57707.4　 168.36% 0.0061%
＜3237＞ イントランス　　　　4356600 　89638.58　 167.26% -0.0275%
＜4813＞ ACCESS　　　　1432700 　120643.16　 165.04% 0.0058%
＜278A＞ テラドローン　　　　996600 　2020977.4　 163.88% 0.17%
＜5137＞ スマートドライ　　　614100 　33765.86　 163.16% 0.07%
＜4617＞ 中国塗　　　　　　　748000 　627306.1　 162.32% 0.0903%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　835500 　391535.12　 146.48% 0.0503%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　418500 　296817.02　 142.13% 0.0179%
＜1488＞ iFJリート　　　　305576 　172423.928　 141.53% 0.0084%
＜6736＞ サン電子　　　　　　87100 　250155.2　 141.52% 0.1522%
＜2334＞ イオレ　　　　　　　5285600 　922981.52　 136.13% 0.0295%
＜513A＞ GX防テク日　　　　636303 　212077.768　 130.24% 0.051%
＜4493＞ サイバセキュリ　　　362100 　189761.52　 124.34% 0.0798%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　　161900 　92535.92　 124.21% 0.0285%
＜313A＞ iSSP500T　　132180 　9661.789　 124.18% 0.0026%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　151800 　152437.34　 120.03% 0.0369%
<6445> ジャノメ　　　　　　117600 　63973.02　 118.32% 0.0236%
<1593> MXS400　　　　2728 　43967.036　 117.53% 0.007%
<431A> ユーソナー　　　　　46300 　33191.42　 115.75% 0.0515%
<7721> 東京計器　　　　　　900400 　2145840　 114.5% 0.1182%
<3498> 霞ヶ関キャ　　　　　1630600 　3468132.4　 114.23% -0.0496%
<3936> グロバルウェ　　　　719000 　50246.2　 113.63% 0%
<6016> JPNエンジン　　　191600 　570533.2　 112.57% 0.1097%
<6284> ASB機械　　　　　78800 　285922.2　 108.57% 0.1031%
<6203> 豊和工　　　　　　　557600 　381186.62　 108.13% 0.0122%
<2556> OneJリート　　　162490 　104407.243　 101.68% 0.0087%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事