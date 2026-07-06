*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～KLab、GXGリーダーなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月6日 14:18 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2641＞ GXGリーダー 141776 39868.815 291.23% 0.0089%

＜3656＞ KLab 31043900 555561.56 272.06% 0.1589%

＜2236＞ GXUS配貴 144948 20447.178 255.16% 0.0052%

＜2013＞ 米高配当 852160 51560.506 178.76% -0.0026%

＜2011＞ SM日高配 250340 57707.4 168.36% 0.0061%

＜3237＞ イントランス 4356600 89638.58 167.26% -0.0275%

＜4813＞ ACCESS 1432700 120643.16 165.04% 0.0058%

＜278A＞ テラドローン 996600 2020977.4 163.88% 0.17%

＜5137＞ スマートドライ 614100 33765.86 163.16% 0.07%

＜4617＞ 中国塗 748000 627306.1 162.32% 0.0903%

＜6356＞ 日ギア 835500 391535.12 146.48% 0.0503%

＜3915＞ テラスカイ 418500 296817.02 142.13% 0.0179%

＜1488＞ iFJリート 305576 172423.928 141.53% 0.0084%

＜6736＞ サン電子 87100 250155.2 141.52% 0.1522%

＜2334＞ イオレ 5285600 922981.52 136.13% 0.0295%

＜513A＞ GX防テク日 636303 212077.768 130.24% 0.051%

＜4493＞ サイバセキュリ 362100 189761.52 124.34% 0.0798%

＜3321＞ ミタチ 161900 92535.92 124.21% 0.0285%

＜313A＞ iSSP500T 132180 9661.789 124.18% 0.0026%

＜5724＞ アサカ理研 151800 152437.34 120.03% 0.0369%

<6445> ジャノメ 117600 63973.02 118.32% 0.0236%

<1593> MXS400 2728 43967.036 117.53% 0.007%

<431A> ユーソナー 46300 33191.42 115.75% 0.0515%

<7721> 東京計器 900400 2145840 114.5% 0.1182%

<3498> 霞ヶ関キャ 1630600 3468132.4 114.23% -0.0496%

<3936> グロバルウェ 719000 50246.2 113.63% 0%

<6016> JPNエンジン 191600 570533.2 112.57% 0.1097%

<6284> ASB機械 78800 285922.2 108.57% 0.1031%

<6203> 豊和工 557600 381186.62 108.13% 0.0122%

<2556> OneJリート 162490 104407.243 101.68% 0.0087%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》