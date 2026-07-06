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出来高変化率ランキング（13時台）～イントランス、テラスカイなどがランクイン
*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イントランス、テラスカイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月6日 13:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2641＞ GXGリーダー 141320 39868.815 290.96% 0.0087%
＜2236＞ GXUS配貴 144390 20447.178 254.76% 0.0052%
＜3656＞ KLab 16226400 555561.56 198.56% 0.1589%
＜2011＞ SM日高配 250340 57707.4 168.36% 0.0061%
＜2013＞ 米高配当 759590 51560.506 164.43% -0.0006%
＜3237＞ イントランス 4248500 89638.58 164.20% -0.055%
＜5137＞ スマートドライ 575300 33765.86 155.03% 0.0747%
＜278A＞ テラドローン 928800 2020977.4 154.93% 0.1605%
＜6356＞ 日ギア 800000 391535.12 141.26% 0.0485%
＜1488＞ iFJリート 304362 172423.928 141.03% 0.0111%
＜3915＞ テラスカイ 406200 296817.02 138.52% 0.0188%
＜4813＞ ACCESS 1134700 120643.16 135.82% 0.0087%
＜4617＞ 中国塗 583800 627306.1 130.69% 0.0832%
＜2334＞ イオレ 4814900 922981.52 124.23% 0.0393%
＜513A＞ GX防テク日 570346 212077.768 116.59% 0.0464%
＜1593＞ MXS400 2654 43967.036 114.15% 0.0036%
＜4493＞ サイバセキュリ 327800 189761.52 111.72% 0.0837%
＜431A＞ ユーソナー 44600 33191.42 111.15% 0.0515%
＜5724＞ アサカ理研 138600 152437.34 109.04% 0.0358%
＜6445＞ ジャノメ 107500 63973.02 107.31% 0.0184%
<3498> 霞ヶ関キャ 1526100 3468132.4 105.99% -0.0695%
<7721> 東京計器 826400 2145840 103.81% 0.1182%
<313A> iSSP500T 107950 9661.789 99.48% 0%
<6203> 豊和工 514100 381186.62 98.62% 0.0201%
<2512> NF外債ヘ 528820 122565.675 96.87% 0.0009%
<2238> iF500ベア 9036 20161.598 96.56% -0.0179%
<3321> ミタチ 127700 92535.92 95.96% 0.0274%
<3825> REMIX 1924000 152956.1 94.27% 0.0904%
<3936> グロバルウェ 606100 50246.2 93.48% 0.0063%
<6016> JPNエンジン 163900 570533.2 93.40% 0.1025%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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