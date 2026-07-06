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出来高変化率ランキング（13時台）～イントランス、テラスカイなどがランクイン

2026年7月6日 13:55

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記事提供元：フィスコ

*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イントランス、テラスカイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月6日　13:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2641＞ GXGリーダー　　 　141320 　39868.815　 290.96% 0.0087%
＜2236＞ GXUS配貴　　　 　144390 　20447.178　 254.76% 0.0052%
＜3656＞ KLab　　　　　 　16226400 　555561.56　 198.56% 0.1589%
＜2011＞ SM日高配　　　　 　250340 　57707.4　 168.36% 0.0061%
＜2013＞ 米高配当　　　　　 　759590 　51560.506　 164.43% -0.0006%
＜3237＞ イントランス　　　 　4248500 　89638.58　 164.20% -0.055%
＜5137＞ スマートドライ　　 　575300 　33765.86　 155.03% 0.0747%
＜278A＞ テラドローン　　　 　928800 　2020977.4　 154.93% 0.1605%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　 　800000 　391535.12　 141.26% 0.0485%
＜1488＞ iFJリート　　　 　304362 　172423.928　 141.03% 0.0111%
＜3915＞ テラスカイ　　　　 　406200 　296817.02　 138.52% 0.0188%
＜4813＞ ACCESS　　　 　1134700 　120643.16　 135.82% 0.0087%
＜4617＞ 中国塗　　　　　　 　583800 　627306.1　 130.69% 0.0832%
＜2334＞ イオレ　　　　　　 　4814900 　922981.52　 124.23% 0.0393%
＜513A＞ GX防テク日　　　 　570346 　212077.768　 116.59% 0.0464%
＜1593＞ MXS400　　　 　2654 　43967.036　 114.15% 0.0036%
＜4493＞ サイバセキュリ　　 　327800 　189761.52　 111.72% 0.0837%
＜431A＞ ユーソナー　　　　 　44600 　33191.42　 111.15% 0.0515%
＜5724＞ アサカ理研　　　　 　138600 　152437.34　 109.04% 0.0358%
＜6445＞ ジャノメ　　　　　 　107500 　63973.02　 107.31% 0.0184%
<3498> 霞ヶ関キャ　　　　 　1526100 　3468132.4　 105.99% -0.0695%
<7721> 東京計器　　　　　 　826400 　2145840　 103.81% 0.1182%
<313A> iSSP500T　 　107950 　9661.789　 99.48% 0%
<6203> 豊和工　　　　　　 　514100 　381186.62　 98.62% 0.0201%
<2512> NF外債ヘ　　　　 　528820 　122565.675　 96.87% 0.0009%
<2238> iF500ベア　　 　9036 　20161.598　 96.56% -0.0179%
<3321> ミタチ　　　　　　 　127700 　92535.92　 95.96% 0.0274%
<3825> REMIX　　　　 　1924000 　152956.1　 94.27% 0.0904%
<3936> グロバルウェ　　　 　606100 　50246.2　 93.48% 0.0063%
<6016> JPNエンジン　　 　163900 　570533.2　 93.40% 0.1025%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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