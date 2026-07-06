*13:14JST TalentX---「Talent Acquisition Conference 2026」開催報告

TalentX＜330A＞は3日、2026年7月2日にAI・マーケティングを通じて採用を掛け捨てから資産蓄積へと変革するための最先端知見を共有するイベントとして、国内最大級のタレントアクイジション特化型イベント「Talent Acquisition Conference 2026」を開催したことを報告した。

このイベントは、企業の優秀人材獲得・AI活用ニーズの高まりを背景に、同社ブランドの認知拡大および新規顧客との接点創出を目的として開催した。

大手企業を中心に400社超・約550名の事前申し込みがあり、前回開催（計350社・約400名）を上回る過去最大規模の申込となった。同イベントの詳細レポートについては、後日改めて公開を予定している。

同社は今後も、イベント・調査レポート・書籍等を通じて市場形成を推進し、日本企業におけるAIネイティブ採用の普及を牽引する。《KT》