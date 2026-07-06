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TKP スペースマーケットグループのクルトンと連携し、個室ワークボックス「TKPビズBOX」を全国10拠点の貸会議室
記事提供元：フィスコ
*13:10JST TKP---スペースマーケットグループのクルトンと連携し、個室ワークボックス「TKPビズBOX」を全国10拠点の貸会議室
TKP＜3479＞は、関係会社であるスペースマーケット（本社：東京都渋谷区）の子会社であるクルトン（本社：東京都渋谷区）と業務委託契約を締結し、個室ワークボックス「TKPビズBOX」計38台を、TKPが運営する全国10施設の貸会議室へ7月9日以降順次導入することを発表した。「TKPビズBOX」は、防音加工が施された一人専用の個室ワークボックスである。室内にはテーブルや電源、照明を備えており、ZoomやTeamsなどを利用したオンライン会議をはじめ、社外との電話対応やパソコン作業など、さまざまなビジネスシーンで快適に利用が可能となっている。
同社は今回の導入の背景として、オンライン会議やオンライン商談、テレワークなどに利用できる個室型ワークスペースへのニーズの拡大を挙げている。近年、テレワークと出社を組み合わせたハイブリッド型勤務の浸透などを背景に、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方への関心が高まっている。
本導入を通じて、貸会議室利用時の前後利用や短時間の作業、オンライン会議など、さまざまな利用シーンに対応し、ワークスタイルに応じた選択肢の拡充を図るとしている。
今後は全国約300拠点への導入も検討しており、同社が展開するシェアオフィスブランド「CROSSCOOP（クロスコープ）」や「fabbit（ファビット）」との連携についても視野に入れながら、多様化する働き方や利用者ニーズに対応したサービスの拡充を進め、より快適で利便性の高いワークスペースの提供を行う意向である。《KT》
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