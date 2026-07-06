Anthropic、Claude Enterpriseに「支出管理機能」を導入――エージェントAIによる予算超過問題に対応

Anthropicは2026年7月2日、企業向けプラン「Claude Enterprise」において、モデルごとのアクセス権限管理や詳細な分析ダッシュボード、支出アラートなどを含む一連の管理者向け管理機能をリリースした。エージェント型AIの導入に伴い、企業のAI予算が想定を遥かに超えて枯渇する事態が相次ぐ中、IT部門や財務部門がコストをきめ細かく監視・制御できるようにする。本機能はすでにすべてのClaude Enterpriseユーザーの管理コンソールで利用可能となっている。

■エージェントAIの台頭で崩壊する企業のAI予算

Uberの最高技術責任者（CTO）は2026年春、「予算計画を練り直している。必要だと考えていた予算はすでに使い果たしてしまったからだ」と率直に明かした。同社は2025年12月に約5,000人のエンジニアに向けて「Claude Code」を導入したが、2026年4月までに同年のAI予算をすべて使い果たしてしまった。エージェントによるコーディングセッションのコストを事前に正しくモデル化できていた企業が存在しなかったため、わずか4カ月で予算が枯渇したという。この予算超過の詳細はCockroachLabsも確認している。

このような事態に直面しているのはUberだけではない。Axiosの報道によると、ある企業では利用制限を設けずにAIを導入した結果、わずか1カ月で5億ドル（約805億円、1ドル=161円換算）を費やしたという。また、Microsoftも同様の状況を理由に、6月30日の会計年度末を前に主要部門における社内のClaude Codeライセンスのキャンセルを開始したと報じられている。

こうした状況への回答として、Anthropicは2026年7月2日にClaude Enterprise向けの新たな管理機能をリリースした。モデルレベルの権限設定、より高度な分析ダッシュボード、設定可能な支出しきい値アラートなどにより、ITおよび財務チームはClaudeのコストと利用者を詳細に把握できるようになる。

■なぜエージェントAIはこれほどコストがかかるのか

企業におけるAI予算超過の根本的な原因は、ユーザーの行動ではなく、システムの構造にある。開発者が大規模なリポジトリでClaude Codeのデバッグセッションを1回実行する場合、APIコールは1回では済まない。Gartnerが2026年3月に発表した分析によると、エージェントは計画立案、コンテキストの取得、ツールの呼び出し、出力の検証、失敗したステップの再試行を自律的に行うため、ユーザーが指示した1つのタスクに対して5〜30回のモデル呼び出しが発生する。また、GitHubが2026年5月に発表した調査では、エージェントによるコーディングタスクは、通常の1往復のチャットクエリと比較して約1,000倍のトークンを消費する可能性があることが示されている。

この消費量の乗数効果は、従来のチャット型AIを前提とした予算計画を無効にする。2026年の企業AI予算の多くは、Claude Codeのエージェント機能がエンジニアの標準的な働き方になる前の2025年秋に策定されたものだ。Goldman Sachsの予測によると、世界のトークン消費量は2026年から2030年の間に24倍（月間120京トークン）に急増するという。Anthropicの現在の企業向け価格（Claude Sonnet 5は8月31日まで入力100万トークンあたり2ドル（約322円）、出力100万トークンあたり10ドル（約1,610円）。9月1日以降はそれぞれ3ドル（約483円）、15ドル（約2,415円）に値上げ予定）を当てはめると、エンジニアを多く抱える組織ではコストが急速に膨れ上がることになる。

さらにコストを増大させる要因として、あらゆるタスクに対して必要性に関わらず最も高性能で高価なモデルを選択してしまう「トークン・マキシング（token maxing）」と呼ばれる組織的傾向がある。現在利用可能なAIモデルの最安値と最高値の間には約4,500倍の価格差がある。簡単な要約作業を行うジュニアアナリストが、すべての会話で最上位のOpusクラスのモデルをデフォルトで使用した場合、Haikuクラスのモデルを使用する場合に比べて桁違いのコストが発生する。今回のアップデート前は、組織のポリシーレベルでタスクとモデルを適合させる仕組みがClaude Enterpriseに存在しなかった。

■「モデルレベルの権限設定」による役割に応じた制御

今回のアップデートで最も構造的に重要な追加機能は「モデルレベルの権限設定（model-level entitlements）」だ。管理者は、チャット、Cowork、Claude Codeにおいて、新しい会話を開始する際のデフォルトモデルを設定できるようになり、特定のユーザーグループがアクセスできるモデルを制限できるようになった。詳細はAnthropicのモデルアクセスに関する公式ドキュメントに記載されている。

この仕組みは、業界標準のID管理プロトコルであるSCIM（System for Cross-domain Identity Management）RFC 7644と統合されている。企業がすでにOktaやAzure Active Directory（Azure AD）などのアイデンティティプロバイダーで管理しているユーザーおよびグループのデータを、そのままClaudeのアクセス制御に適用できる。これにより、ITチームは新たなアクセス階層を作成することなく、開発グループにはフルアクセスを許可し、営業グループにはSonnetティア、運用グループにはHaikuのみに制限するといった制御が可能になる。

この機能はコンプライアンスの観点からも重要だ。金融サービス、ヘルスケア、政府調達などの規制業界では、どのAIシステムがどのカテゴリのデータを処理できるかについて厳格なポリシーがある。モデルレベルの権限設定により、コンプライアンスチームは、機密性の高いワークロードが社内のセキュリティ審査を通過したモデルでのみ実行されるように強制でき、従業員がセッションの途中でモデルを切り替えて制限を回避することを防ぐことができる。

■インフラレベルで機能する分析ダッシュボード

アップグレードされた分析ダッシュボードでは、グループおよび個々のユーザーごとのコストと使用状況が可視化される。作成されたアーティファクト、編集されたファイル、使用されたスキルやコネクタなどの出力メトリクスが、消費されたトークンコストと並んで直接表示される。管理者は、既存のSCIMグループでデータをフィルタリングできるため、手動での再設定なしに既存の組織構造に沿ってコストを帰属させることができる。

特にClaude Codeについては、管理コンソールに2つの新しいタブが追加された。「使用状況（usage）」タブでは、アクティブな開発者数、セッション数、組織内で最も使われているコマンドが毎日更新で表示される。「価値（value）」タブでは、生産性の向上、コミットあたりのコスト、年間価値の予測値が算出される。この価値タブの計算式はすべて公開されており、調整可能だ。このような投資対効果（ROI）算出プロセスの透明性は、主要なAIベンダーの管理ダッシュボードとしてはこれまでにない試みである。

また、AnthropicのAnalytics APIを使用することで、財務およびITチームはこれらのデータにプログラム経由でアクセスできる。日付範囲、チーム、製品、モデルでのフィルタリングが可能だ。新しいエンドポイントでは、プラグインの採用状況やアーティファクトの作成も追跡でき、単純なトークン数だけでなく、どの自動化機能やコネクタが使用されているかまでコストを追跡できる。このAPIは、Datadog Cloud Cost ManagementやCloudZeroなど、既存のクラウド支出を管理するFinOpsツールと互換性のある形式でデータをエクスポートできる。

さらに、管理者は自然言語を使って使用状況データを照会できる分析チャットインターフェースも利用できる。例えば、CFOが「今月Claudeの使用量が2倍になったチームはどこか？」と尋ねると、財務チームがSQLクエリを書くことなく、エクスポート可能なチャートが即座に生成される。

■組織の規模に合わせて拡張できる支出アラートとAdmin API

支出しきい値アラートシステムは、組織レベルで設定された支出上限の75%と90%に達した時点で管理者に通知を送り、制限に達して業務が中断する前に対処する猶予を与える。個人ユーザーに対しては、それぞれのしきい値の75%と95%に達した時点でアプリ内通知が届き、ユーザーはClaude内から直接制限の引き上げを申請できる。この申請フローは製品内に組み込まれているため、別途ITチケットシステムを立ち上げる必要はない。

多くのグループの支出制限を管理する組織向けに、Admin APIも提供されている。これにより、コスト管理のワークフローをスクリプト化して自動化できる。管理者は、制限引き上げ申請の自動審査や、しきい値に近づいているユーザーの特定、急激な使用パターンの変化の検知などを、ダッシュボードを手動で監視することなく実行できる。このAPIは、標準のプラットフォームAPIキーとは異なる専用の管理者用APIキーを使用し、組織管理者権限を必要とするため、ガバナンス層のアクセス権限が適切に保護される。

サードパーティの連携エコシステムもすでに構築されている。Elasticの「Anthropic Metrics」統合機能は、デフォルトで5分ごとにAdmin APIをポーリングし、組織全体の使用状況、コスト、レート制限データをElasticsearchにルーティングする。これにより、セットアップから数分で構築済みのKibanaダッシュボードを利用可能になる。Datadogの統合機能も同様のデータを取り込み、他のクラウドインフラ支出と並べて、モデル、ワークスペース、APIキー、サービス階層ごとにClaudeのコストを分類できる。FinOps Foundationの統一請求データ仕様である「FOCUS」規格に対応しているため、Datadogは組織の既存のタグ構造やサービス所有権モデルにClaudeのコストを自動的にマッピングできる。

■エンタープライズAIガバナンスの転換点

Anthropicは数カ月にわたり、この管理機能を段階的に構築してきた。これまでに、組織レベルの支出上限、SCIMベースのグループ管理、SSO、初期の利用分析ダッシュボード、そしてSIEMへの取り込みからAI特化型DLP（データ流出防止）監視まで20以上のセキュリティベンダーと統合された「Compliance API」などを導入してきた。今回の7月2日のリリースは、これまでの基盤を大幅に拡張したものである。

この流れは、クラウドコンピューティングが過去10年間にたどったガバナンスの成熟プロセスと重なる。AWS、Azure、Google Cloudはいずれも、大企業の顧客が本格的な規模で導入を進めるには、コスト管理、アラートシステム、ポリシーによるガードレールが不可欠であることを認識し、インフラ機能の開発と並行してこれらの機能を構築してきた。VentureBeatのエンタープライズAI調査によると、現在AIを管理する中央チームを設置している企業はわずか38%にとどまり、49%の企業が「シャドーAI」（中央の監視を受けずに企業のクレジットカードで実行される未承認のエージェント型パイプライン）を最も深刻な管理上の失敗として挙げている。

Anthropicは、この成熟までのタイムラインを意図的に圧縮し、モデルの開発と並行して管理者向けの管理レイヤーを構築している。企業バイヤーにとって、クラウドコンピューティングが何年もかけて開発してきたガバナンスインフラが、AIの領域ではわずか数カ月のペースで提供されつつあることを意味している。

■注目ポイントQ&A

●Claude Enterpriseの「モデルレベルの権限設定」はどのように機能し、予算超過をどう防ぎますか？

管理者は、チャット、Cowork、Claude Codeにおいて、新しい会話を開始する際のデフォルトモデルを設定したり、特定のユーザーグループがアクセスできるモデルを制限したりできます。この制御には、OktaやAzure ADなどの既存のIDプロバイダーで管理されているSCIMグループ定義を使用するため、新たなアクセス階層を作成する必要はありません。これにより、高度な処理を必要としないタスクに最も高価なモデルをデフォルトで使用してしまう「トークン・マキシング」を防ぎます。最安値と最高値のモデルには約4,500倍の価格差があるため、日常的な要約タスクをOpusではなくHaikuにルーティングすることで、大量利用時のコストを大幅に削減できます。

●エージェントAIのコストが通常のチャットより高くなるのはなぜですか？Uberの事例とどう関係していますか？

エージェント型のタスクは1回のAPIコールでは終わらず、計画、コンテキスト読み込み、ツール呼び出し、検証、再試行などの一連のプロセスを自律的に実行するためです。Gartnerの2026年3月の分析によると、1つのタスクに対して5〜30回のモデル呼び出しが発生し、GitHubの2026年5月の調査では、通常のチャットに比べて最大1,000倍のトークンを消費することが示されています。Uberでは、5,000人のエンジニアにClaude Codeを導入したところ、2026年のAI予算をわずか4カ月で使い果たしてしまいました。Anthropicの新しい権限設定や支出アラートは、このような予期せぬコスト爆発を防ぐために設計されています。

●Claude EnterpriseのAnalytics APIは、既存の財務・ITツールとどのように連携しますか？

Analytics APIは、日付範囲、チーム、製品、モデルでフィルタリングされた使用状況およびコストデータをプログラム経由で提供します。Datadog Cloud Cost Management、CloudZero、Finoutなどと互換性があり、AWSやAzureなどのクラウドインフラコストと並べて一元管理されたFinOpsダッシュボードに表示できます。また、Elasticの「Anthropic Metrics」統合を使用すれば、5分ごとにデータを取得して構築済みのKibanaダッシュボードに反映できます。データは4時間ごとに更新されますが、最終的な財務データの照合には、遅延イベントが調整される30日以上前の日付で照会することが推奨されています。

●新しい支出しきい値アラートシステムは、予算超過時に自動的に利用を停止させますか？

このアラートシステムは、組織レベルの支出制限の75%と90%、個人ユーザーの75%と95%に達した時点で通知を送る「早期警告レイヤー」であり、自動的に利用を停止させるものではありません。管理者が強制的な自動停止を行いたい場合は、Admin APIを使用して、制限引き上げ申請の自動審査や、上限に達した際のアカウント停止などのカスタムワークフローをスクリプトで構築する必要があります。なお、警告ではなく強制的な利用停止を行いたい場合は、既存の組織レベルおよびユーザーレベルの「支出上限（spend-cap）」機能が引き続きその役割を担います。

元記事: Claude Enterprise Spend Controls Arrive as Agentic AI Bills Blow Past Budgets