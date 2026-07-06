マイクロソフト、8月に「Copilot」を1つのアプリに統合へ――機能削減と有料エージェント導入で「利用低迷」の打開を図る

米マイクロソフト（Microsoft）が、個人向けと法人向けの「Copilot」を2026年8月までに1つのアプリに統合する計画を進めていることが、社内メモのリークから明らかになった。利用率の低い機能を廃止する一方で、バックグラウンドで動作する自律型AIエージェント「AutoPilot」を有料の最上位層として導入するという。この再編は、同社の大規模なオフィスツール基盤が、必ずしも有料でアクティブなAIユーザーの獲得に結びついていないという内部の危機感を反映していると報じられている。

■「存続の権利を勝ち取れ」――社内メモが明かす危機感

マイクロソフトは今週、1万1000人規模のCopilotチームに対し、同製品は「存続する権利を勝ち取らなければならない」と伝えた。これは、2026年8月までにすべての個人向けおよび法人向けCopilotを単一のアプリに統合し、ユーザー獲得に至らなかった機能を削減し、バックグラウンドで動作するAIエージェントの新たな有料プランを導入するという計画に伴う、異例の率直な社内命令である。

ドイツのテックメディア「The Decoder」が2026年7月3日に最初に報じた、ジェイコブ・アンドロウ（Jacob Andreou）執行副社長（EVP）による約1200語の社内メモの内容は、エンタープライズ・ソフトウェアにおける最大の普及基盤が、有料で熱心なAIユーザーの獲得に結びついていないという社内の認識を裏付けるものだ。企業調査によると、マイクロソフトの商用「Microsoft 365」の顧客4億5000万人のうち、Copilot機能に料金を支払っているのは4.5%未満にとどまり、さらに支払っているユーザーの中でも週に1回以上利用しているのはわずか20〜30%にすぎないという。

Microsoft 365のサブスクリプションを個人または勤務先で契約している場合、この再編によって、8月以降にCopilotを開いた際の外観、コスト、そして利用できる機能が変化することになる。

■廃止される機能とその意味

アンドロウ氏のメモでは、最初の廃止対象として「Copilot Podcasts」と「Copilot Labs」が指名された。Copilot Podcastsは会議や文書の音声要約を自動生成する機能であり、Copilot Labsはメイン製品に採用されなかったアイデアをテストするための実験的機能チャンネルだった。いずれも持続的なユーザーエンゲージメントは最小限にとどまり、企業の購買担当者がCopilotに料金を支払う決定打にはなっていなかった。これらの削除は、単なる日常的な整理以上の意味を持つ。マイクロソフトが、Copilotの機能を無期限に維持するのではなく、削減する可能性があることを公に認めたのはこれが初めてである。

メモの中で示された「知能のための知能」を追求するのではなく「実際の業務」に焦点を当て、「成果に最適化する」という方針は、AIができることのすべてをアピールすることに傾倒していたこれまでのマイクロソフトのCopilotに関するメッセージングからの明確な転換を意味している。新たな命令はより絞り込まれており、製品の各機能は「ユーザーが測定可能な成果を達成するのに役立つか」という問いに対して存在価値を証明しなければならない。

■「Copilot Fusion」：すべてのアプリを1つに統合

社内で「Copilot Fusion」というコードネームで進められている開発プロジェクトは、個人ユーザーと法人ユーザーの両方にサービスを提供する単一のコードベースを作成することを目指している。インターフェースは、ユーザーがサインインしているアカウント（個人用または仕事用）に応じて自動的に適応する。この統合アプリは、「GitHub Copilot」「Copilot チャット」「Copilot Cowork」、そして新しい「AutoPilot」エージェント層を共通のアイデンティティグラフの下で接続する。これにより、GitHubとMicrosoft 365で個別に認証を行う必要がなくなり、1つのログインで済むようになる。ユーザーは同じアプリケーションウィンドウ内で、個人用と仕事用のコンテキストを切り替えることができる。

IT管理者にとって、コンプライアンスの仕組みは最も差し迫った懸念事項だ。個人のMicrosoftアカウントのアクティビティと企業のMicrosoft 365データにまたがる単一のアプリケーションでは、組織のデータが個人のCopilotセッションに漏洩するのを防ぐために、新しい条件付きアクセスポリシー、データ損失防止（DLP）ポリシー、およびガバナンス管理が必要になる。マイクロソフトはこれらの管理機能を提供する予定であるとしているが、企業テナントが8月までに設定すべき具体的な詳細はまだ公開されていない。

■自律型エージェント「AutoPilot」が別料金になる技術的理由

「AutoPilot」が別料金のプレミアムプランとして追加されるのは、単なる恣意的な価格設定ではなく、AIエージェントの動作における構造的な現実を反映している。従来のCopilotチャットボットへの問い合わせは、1回のモデル呼び出しで済む。一方、バックグラウンドでタスクを実行するAutoPilotエージェント（複数の出席者のカレンダーにまたがる会議の予約、メールスレッドの要約、定期的なドキュメントワークフローの管理など）は、1つのタスクにつき10〜20回の個別のモデル呼び出しを必要とする場合がある。呼び出しのたびに、システムプロンプト、ツール定義、蓄積されたセッション状態を含む完全なコンテキストウィンドウがモデルに送信される。米調査会社ガートナー（Gartner）が2026年3月に発表した予測によると、エージェント型のAIタスクは、単純なチャットボットの問い合わせと比較して、5倍から30倍のトークンを消費するという（TechTimesによるトークンコスト構造の報道より）。

マイクロソフトが2026年6月に「Copilot Cowork」をリリースした際、すで従量課金制に移行していたのはこのためだ。定額制では、実用的なレベルでの本格的なエージェント型ワークロードのコストをカバーできない。統合アプリにおけるAutoPilotは、これと同じ問題の個人向けバージョンと言える。マイクロソフトはAutoPilotの価格をまだ明らかにしていない。発表されるまでは、8月以降のCopilotに関する企業のIT予算予測において、AutoPilotは価格未定の項目として扱う必要がある。

AutoPilotエージェントの背後にある具体的な技術メカニズムは理解しておく価値がある。マイクロソフトの公式開発者ドキュメントによると、AutoPilotエージェントは独自の永続的なアイデンティティを持って動作する。ユーザーからのプロンプトを待つのではなく、同社の統合組織データAPIである「Microsoft Graph」を介して、Teams、Outlook、OneDrive、SharePointからの継続的なシグナルを監視する。トリガー条件（会議の重複、特定のパターンに一致する受信メール、定義された状態に達したドキュメントなど）が満たされると、エージェントは自律的にアクションを開始する。最初に公開されたAutoPilotである「Microsoft Scout」は、ユーザーと組織が設定した権限とポリシーの範囲内で、クラウド、デスクトップ、Webの各領域にまたがって同時にタスクを実行できる。

■社内メモの背景にある「導入率のギャップ」

アンドロウ氏のメモと、それが示す再編の動きは、マイクロソフトが投資家向けの発表会などでこれまで表に出すのを避けてきた数値を踏まえて初めて、その真意が理解できる。米国の企業ユーザーにおける有料AI加入者シェアを追跡しているリコン・アナリティクス（Recon Analytics）のデータによると、Copilotのシェアは2025年7月の18.8%から2026年1月には11.5%へと、6カ月で39%減少した。同じ期間に、グーグル（Google）の「Gemini」が有料加入者シェアで初めてCopilotを追い抜いた。15万人以上のユーザーを対象とした同社の調査で、企業の従業員にCopilot、ChatGPT、Geminiへの同時アクセス権を与えたところ、好ましいツールとしてCopilotを選んだのはわずか8%だった。

これらの数値は、世界最大のエンタープライズ・ソフトウェア・スイートにバンドルされ、何億台ものマシンにインストールされているという圧倒的な存在感を持ちながらも、自発的な導入は極めて少ないという製品の実態を示している。マイクロソフトのCopilotが置かれている状況（あらゆる場所にインストールされている）と、これまでに達成した成果（有料で利用している人はごくわずか）の間のギャップこそが、アンドロウ氏が3月に昇進して解決を求められているまさにその課題である。

■ジェイコブ・アンドロウ氏の経歴が示すもの

現在33歳のアンドロウ氏は、マイクロソフトで長年にわたりMicrosoft AIの製品およびグロース（成長）部門を率いた後、2026年3月にEVPに昇進し、1万1000人以上のチームを含むCopilot全体の統括責任者となった。マイクロソフトに入社する前は、米スナップ（Snap）に8年間在籍し、日間アクティブユーザー数（DAU）を8000万人から3億6000万人以上に拡大させた実績を持つ。彼の専門分野はエンゲージメント・ファネル（ユーザーが製品を試す理由、利用をやめる理由、製品を習慣化させるために必要なことの理解）である。これはプラットフォームのエンジニアリングとは異なるスキルセットであり、意図的に選ばれたことは明らかだ。マイクロソフトはアンドロウ氏に、さらなる機能の追加を求めているのではなく、すでに存在する機能がなぜ有料利用に結びついていないのかを解明することを求めている。

アンドロウ氏の統合Copilotチームが発足した3月の組織再編の一環として、これまで個人向けCopilotを率いていたマイクロソフトAIのCEO、ムスタファ・スレイマン（Mustafa Suleyman）氏は製品リーダーシップの第一線から退き、社内の「MAI」プログラムの下でマイクロソフト独自の最先端AIモデルの構築に専念することになった。音声認識、音声合成、画像生成のための最初のMAIモデルは2026年4月にリリースされている。スレイマン氏が主張するコスト論理は、すべてのやり取りに米オープンAI（OpenAI）の最新モデルをレンタルするよりも、AIの最先端技術が進化するのを3〜6カ月待ち、より効率的で特化したエンタープライズモデルを自社で構築する方が安上がりであるというものだ。

■Copilot vs ChatGPT vs Gemini：競争の現在地

統合されたCopilotの「スーパーアプリ」は、マイクロソフトを、独自のエージェント機能やコーディング機能を強化しているOpenAIの「ChatGPT」や、アンソロピック（Anthropic）の「Claude」との直接的な競争に引きずり込む。470万以上の有料加入者を持つ開発者向け製品「GitHub Copilot」は、過去12カ月で多くの開発者の支持を集めた「Cursor」や「Claude Code」からの具体的なプレッシャーに直面している。

明確なユースケースを持ち、開発者にとって即座に価値が検証でき、高いエンゲージメントを誇るGitHub Copilotが470万人の有料ユーザーを抱えている一方で、はるかに広く配布されているMicrosoft 365 Copilotが、4億5000万の潜在ユーザーに対して約2000万の有料シートにしか達していないという事実は、この競争において最も重要なデータポイントである。開発者は、即座に測定可能な方法で時間を節約できるAIツールには喜んで料金を支払う。しかし、一般のナレッジワーカーは、Copilotがその投資に見合うリターンをもたらすという確信をまだ持てていない。AutoPilotは、ユーザーが指示しなくてもバックグラウンドでタスクが自動実行される仕組みこそが、その確信を生み出す瞬間になると踏んだマイクロソフトの賭けなのである。

■8月までに確認すべきこと

Microsoft 365を利用している個人や企業にとって、最も差し迫った実務上の疑問は次の通りだ。現在使用しているCopilot機能のうち、8月の統合後も存続するものはどれか。既存のCopilot追加料金に加えて、AutoPilotにはいくらの追加コストがかかるのか。そして、統合アプリの導入にあたり、企業のデータガバナンスポリシーを引き継ぐためのIT設定は必要なのか。

マイクロソフトは、これらの疑問に対する詳細な回答をまだ公開していない。アンドロウ氏のメモは方向性を示したにすぎず、8月に登場する製品そのものが、その方向性がMicrosoft 365ユーザーにとって「押し付けられたから我慢して使うもの」ではなく「本当に使いたい製品」に変わるかどうかを決定づけることになる。

■注目ポイントQ&A

●マイクロソフトはCopilotからどの機能を削減しますか？

マイクロソフトは、会議や文書の音声要約を自動生成する「Copilot Podcasts」と、実験的な機能テストチャンネルである「Copilot Labs」の廃止を決定しました。いずれも利用率が低かったことが理由です。今後も社内メモの基準に沿って機能の監査が進められるため、さらなる削減が行われる可能性がありますが、2026年7月4日時点ではこれ以上の廃止は発表されていません。

●Microsoft Copilotの「AutoPilot」とは何ですか？なぜ追加料金がかかるのですか？

AutoPilotは、バックグラウンドで常時動作する新しい自律型AIエージェント機能です。Microsoft Graphを介してメール、カレンダー、組織データを監視し、ユーザーが都度指示を出さなくても自律的にタスクを実行します。従来のチャットボットが1回の問い合わせにつき1回のモデル呼び出しで済むのに対し、AutoPilotは1つのタスクで10〜20回の呼び出しを行うため、消費する計算リソース（トークン）が5〜30倍になると見積もられています。この高いコストをカバーするため、別料金のプランとして提供されますが、具体的な価格はまだ公開されていません。

●なぜマイクロソフトは個人向けと法人向けのCopilotアプリを統合するのですか？

同社の調査により、ユーザーが複数の異なるCopilot製品を切り替えて使用することを嫌い、断片化された体験からは明確な価値を感じられていないことが判明したためです。また、Microsoft 365の全ユーザーのうち有料のCopilotアドオンを契約しているのが4.5%未満にとどまっており、この低い移行率を改善するためにアプリを一本化し、体験をシンプルにする狙いがあります。

●統合された新しいMicrosoft Copilotアプリはいつリリースされますか？

マイクロソフトは2026年8月のリリースを目標としています。ただし、2026年7月4日時点では、AutoPilotエージェントの具体的な価格や、企業向けのデータ分離に関する詳細なIT管理ガイドラインは公開されていません。計画はリリースまでに変更される可能性があります。

元記事: Microsoft Copilot Merges Into One App in August as Feature Cuts Reveal a Paid-Adoption Crisis