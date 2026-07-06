NVIDIA、21万台のGPUを対象に「レベニューシェア型AIクラウド」を開始――好循環か、それともベンダーファイナンスのリスクか

NVIDIAは2026年7月1日、AIクラウド事業者向けの正式なレベニューシェアおよび信用補完モデルを発表した。これは、資金力に限りのある中堅・中小クラウドプロバイダーのGPUインフラ構築をNVIDIAが実質的に保証し、見返りとして将来的なクラウド売上の一部を継続的に受け取る仕組みである。すでにオーストラリアのSharon AIとFirmus Technologiesの2社が初期パートナーとして稼働しており、対象GPUは最大21万台規模に達すると報じられている。

■資金力に限りのあるAIクラウドが自力でGPUを調達できない理由

このプログラムが誕生した背景には、一見すると分かりにくい「GPUの残存価値」という構造的な問題がある。

スタートアップ企業が、今回の取引の中心である「Grace Blackwell GB300」GPUを4万台購入しようとする際、そのハードウェアを担保に融資してくれる貸し手が必要となる。しかし、従来の銀行はこれに応じない。現在数億ドル（数百億円）規模にのぼる最先端のGPUクラスターであっても、NVIDIAが次世代アーキテクチャを出荷する18カ月後には、その価値が劇的に低下している可能性があるからだ。

実際、Blackwellの後継となる「Vera Rubin」プラットフォームはすでに生産段階に入っている。貸し手にとって、現在のGB300クラスターを担保に取ることは、残存価値の減価スケジュールを予測できない資産を抱えることを意味する。なぜなら、次世代チップが既存チップの価値にどのような影響を与えるかを握っているのは、NVIDIAだけだからだ。

NVIDIAによる「売れ残り容量の買い取り保証」は、まさにこの問題を解決する。アイドル状態（未使用）のGPU容量をあらかじめ決められた価格で買い取ることを約束することで、NVIDIAは事実上、その資産価値の下限（フロア）を設定する。この下限があるからこそ、クラスターは融資適格（バンカブル）となる。資金力のないスタートアップへの5億ドル（約805億円）のGPU融資を拒絶する貸し手であっても、世界最大のAIチップメーカーが残存価値を保証するとなれば融資に応じる。貸し手は事実上、ハードウェアそのものだけでなく、NVIDIAのバランスシートを相手に融資していることになるからだ。

これこそが、プログラム内で明文化されてはいないものの、この仕組みが存在する根本的な理由である。これは慈善事業でも、単なる新しい販売チャネルでもない。次世代チップの登場時に現行GPUがいくらの価値を持つかを決定する情報を唯一コントロールできるNVIDIAだからこそ発行できる、「信用補完ツール」なのだ。

■2つの軌道で機能するレベニューシェアモデルの仕組み

このプログラムは、連動する2つのメカニズムで構成されている。

1つ目は「トークンクレジットの前払い」だ。資金の限られたAI開発者は、将来のGPU容量を担保にトークンクレジットを引き出すことができる。これにより、スタートアップは融資の確保やハードウェアの調達に何カ月も待つことなく、すぐにモデルのトレーニングやデプロイを開始でき、NVIDIAは利用実績に応じて後から回収を行う。

2つ目は「レベニューシェアと未使用容量の買い取り」である。規模の大きいクラウドインフラパートナーに対し、NVIDIAはクラウドサービスの売上シェアまたは株式引受権（ワラント）と引き換えに、GPU容量を保証する。パートナーのGPUが稼働しない場合、NVIDIAがその未使用計算資源のレンタル料を補填するか、事前に定めた価格で容量を買い取る。なお、レベニューシェアの具体的な割合は公表されておらず、NVIDIAはブログポストに掲載された内容以上の契約条件の開示を拒否している。

NVIDIAは、クラウドパートナーにGPUを販売する際の上前方の標準的なハードウェア売上に加え、サポート対象の容量から発生するクラウド売上の一定割合を継続的に獲得する。結果として、NVIDIAはチップを販売した時に一度回収し、そのチップ上でトークンが生成されるたびに再び回収することになる。これにより、同社の収益モデルは、変動の激しい循環的なハードウェア販売から、ウォール街でプレミアム評価を受けやすい「継続的かつ利用連動型の収益」へと移行する。

このプログラムは、NVIDIAが2025年9月にCoreWeaveとの間で確立したモデルを拡張したものだ。当時、NVIDIAはCoreWeaveの売れ残り計算容量を2032年4月13日まで全額買い取ることを約束しており、その契約規模は63億ドル（約1兆143億円）にのぼる。また、関係者によると、NVIDIAはOpenAIが計画しているデータセンタープロジェクトに対しても、同様の財務的バックストップ（信用補完）を提供する交渉を行っているという。

■プログラムを支えるハードウェア：Grace BlackwellとDSX AIファクトリー

Sharon AIは、同プログラムのもとで最大4万台のNVIDIA Grace Blackwell GB300 GPUを導入する計画だ。一方、Firmus Technologiesはインドネシアのバタム島に、最大360メガワットまで拡張可能で、最大17万台のNVIDIA GPUを収容する「DSX AIファクトリー」キャンパスを建設している。これら2つの取引を合わせると、GPUの確約台数は約21万台に達し、これは中堅ハイパースケーラー数社分に匹敵する規模となる。Firmusは、契約の最初の6年間で250億ドルから300億ドル（約4兆250億円〜4兆8300億円）の顧客引き取り（オフテイク）売上を見込んでいる。

21万台のチップが何を意味するのかを理解するには、ハードウェアのスペックを見る必要がある。各「GB300 NVL72」は、72台のBlackwell Ultra GPUと36台のArmベースGrace CPUを1つの液冷キャビネットに統合したラック規模のシステムだ。消費電力は約120キロワットで、1.1エクサFLOPSのFP4演算性能を提供し、各ラックが事実上「箱に入ったエクサスケール・スーパーコンピューター」として機能する。第5世代のNVLinkファブリックにより、GPUあたり毎秒1.8テラバイト、ラック全体で毎秒130テラバイトの帯域幅が確保され、72台のGPUがネットワーク化された個別のユニットではなく、1つの統合された演算ドメインとして動作する。360メガワット規模となるFirmusのキャンパスには、こうしたラックが数十台必要となり、それぞれに専用の液冷ループと、毎秒800ギガビットのネットワーク接続を提供する「ConnectX-8 SuperNIC」が必要となる。これは従来の空冷式データセンターでは構築不可能なインフラだ。

Sharon AIは無名のスタートアップではない。同社は2026年2月に1億2500万ドル（約201億円）のIPOを実施してナスダックに上場し、さらに2026年6月にはNVIDIAベースのAIファクトリー資金として、第三者割当増資で16億ドル（約2576億円）を調達した。同社のティッカーシンボル「SHAZ」は、発表翌日の取引日である7月3日、260万株の出来高を伴って14.2％急落し、67.91ドルとなった。この市場の反応は、レベニューシェアパートナーとなることがSharon AIの長期的なマージンプロファイルに与える影響について、投資家が懐疑的になっていることを示している。

Firmusは2019年にタスマニアのビットコインマイニング事業者としてスタートし、その後AIインフラへとピボットした。同社は2026年4月に、NVIDIAも投資家として参加したラウンドにおいて、55億ドル（約8855億円）の評価額で5億500万ドル（約813億円）を調達。さらに、オーストラリアでのインフラ構築を支援するため、年初に100億ドル（約1兆6100億円）の融資枠（デットファシリティ）を確保している。

■NVIDIAの戦略的論理：ハイパースケーラーを超えた拡大

NVIDIA側におけるこのプログラムの強気シナリオ（ブルケース）は明確だ。ソブリンAI（国家主導のAI）の展開や特化型モデルの推論をターゲットとする、小回りの利く中堅クラウド事業者という「最も有望な潜在顧客」は、確かな需要を抱えながらも、12〜18カ月ごとに次世代チップが登場する市場においてGPUの残存価値を評価しにくい従来の貸し手から、迅速に資金を調達できないという課題を抱えている。

NVIDIAがこれらの資産をバックアップすることで、2つの課題が同時に解決される。第一に、Microsoft Azure、AWS、Google Cloudといった巨大ハイパースケーラーを超えて、独立系AIクラウド事業者の広範なエコシステムへとアプローチ可能な市場（SAM）を拡大できる。第二に、継続的かつ利用連動型の収益構造へと移行できる。同社は2026年6月15日、2021年以来となる250億ドル（約4兆250億円）の社債を発行したが、AIインフラへの投資機会を求める貸し手から850億ドル（約13兆6850億円）もの注文を集めた。この資本構成上の動きにより、パートナープログラムに大規模な資金を供給する体制が整っている。

自社の顧客のインフラ構築を自ら引き受けることで、NVIDIAは自社製半導体の需要を確実に担保すると同時に、それらのチップが駆動するAIサービスから経済的なアップサイドを享受する。これは事実上、自社が製品を供給しているハイパースケーラーたちと構造的に競合するポジションを築くことを意味する。

■歴史が警告する「GPUベンダーファイナンス」のリスク

ここで市場が抱く懸念は、分析的に正当なものとなる。それは決定的な判決としてではなく、投資家が慎重に検討すべき疑問として浮上している。

販売元（ベンダー）が自社顧客の購入資金を融資する行為には、「ベンダーファイナンス」という歴史的な名称がある。そして、その最も記憶に残る事例は成功の歴史ではない。Wedbush Securitiesのアナリストであるマシュー・ブライソン氏はメモの中で、NVIDIAの投資とインフラ構築は、市場の持続可能性に対する懸念を煽ってきた「循環投資のテーマにぴったり当てはまる」と指摘した。ただし、同氏はこの戦略が実行されれば、NVIDIAにとって「競争上の障壁（モート）」を築く可能性があることも認めている。

歴史的な比較対象となるのは、ドットコムバブル期の通信インフラ過剰投資だ。1996年から2001年にかけて、Lucent、Nortel、Ciscoを含む通信機器メーカーは、自社製品を購入させるために通信事業者に数十億ドルのベンダーファイナンスを提供した。Lucentは81億ドルを確約し、Nortelは31億ドル（うち14億ドルが未回収）を提供、Ciscoは24億ドルの顧客融資を約束した。通信売上が伸びている間、この戦略は魅力的に見えた。しかし、資金調達環境が崩壊すると（2001年1月時点で利用可能だった数十億ドルが、同年4月には事実上ゼロになった）、顧客の破綻と機器の無価値化により、ベンダーの融資ポートフォリオの33％から80％が回収不能となった。Nortelの不良債権比率は、2000年末の25.5％から2001年末には80％に急上昇し、Lucentは総額35億ドルの顧客融資損失引当金を計上した。

この仕組みが「フライホイール（好循環）」となるか「砂上の楼閣」となるかの分かれ目は、実際の「エンドユーザー需要」が生まれているか、あるいは単に限られた関係者間で資金が循環しているだけか、という点にある。Bain & Companyが2025年9月に発表した分析によると、現在のインフラ投資を正当化するためには、AIエコシステムは2030年までに年間2兆ドルの売上を必要とするが、現在の軌道では約8000億ドル不足している。NVIDIAが資金を提供し、チップを販売し、未使用容量を保証し、その出力に対するレベニューシェアを回収するという、すべて同じ取引相手との間で完結するループにおいて、発生する売上のうちどれだけが本物のエンドユーザー需要を反映しており、どれだけが関係者間で循環している資本に過ぎないのだろうか。

■NVIDIAのプログラムがNortelの融資とは異なる理由

公平を期すために言えば、通信バブルの比喩には限界があるとする実質的な理由も存在する。

第一に、AIの計算資源は「ダークファイバー（未使用の光ファイバー）」とは異なる。GPU容量は現在、大企業、モデル開発者、推論サービスなどの大規模かつ成長中のセグメントによって実際に消費されている。通信バブル期のファイバーネットワークは、ピーク時でも利用可能容量の0.002％未満しか使用されていなかった。これに対し、NVIDIAのデータセンター部門は2026年度に1937億ドル（約31兆1857億円）の売上を上げており、これは将来の予測需要ではなく、現実のエンドユーザー支出を反映している。

第二に、NVIDIAのバランスシートはNortelのそれよりも格段に強固だ。NVIDIAは2027年度第1四半期だけで752億ドル（約12兆1072億円）のデータセンター売上（年換算で約3000億ドル規模）を記録しており、売上総利益率は75％を超えている。同社には、中堅の機器ベンダーには不可能なレベルで、パートナーの債務不履行をある程度吸収できるだけのキャッシュ創出力がある。

第三に、そして最も重要な点として、レベニューシェア構造は、従来のベンダーファイナンスには完全に欠けていた「利害の一致」を生み出す。NVIDIAが単に融資を行うのではなく、クラウド売上の一定割合を受け取る場合、そのリターンは顧客が実際にエンドユーザーのワークロードを引き付けられるかどうかに直接連動する。融資は新たな資金調達によって返済できるが、レベニューシェアは実際の計算資源の販売がなければ偽装できない。これは、顧客のビジネスが成功するかどうかにかかわらず、販売した瞬間に売上を計上していたLucentの時代とは構造的に異なるインセンティブ設計である。

第四に、GPUの残存価値問題において、NVIDIAが唯一の信頼できる保証人であるという点だ。これは、同社が市場シェアを獲得するためにあえて資金を貸し付けているのではなく、自社の技術ロードマップに起因して生じた信用真空地帯に、自ら足を踏み入れている状況と言える。

■NVIDIAの循環型ファイナンスが投資家に意味すること

NVDA株を直接保有している場合、あるいはQQQや広範なS&P 500インデックスファンドを通じて保有している場合、このプログラムは投資リスクを評価する上で重要な意味を持つ。

まず、収益の「質」が変化する。NVIDIAが継続的かつ利用連動型のロイヤリティへと移行するにつれ、その収益構成を外部から評価することは難しくなる。ハードウェアの販売は一過性だが透明性が高い。一方、レベニューシェアによるロイヤリティは平準化されるものの、NVIDIAが公表を拒否している契約条件を知らなければ、監査が困難になる。今後の四半期決算で、NVIDIAがこの収益ストリームをどのように区分し開示するかに注目すべきだ。

次に、集中リスクが複合化する。パートナープログラムの最初の採用者であるSharon AIとFirmusは、オーストラリアとインドネシアでのソブリンAI展開をターゲットにしている。この政府部門の需要が本物で持続可能であれば、信頼できる市場開拓となる。しかし、もしそれが政府の支出サイクルに依存し、そのサイクルが変化する場合、決算書からは見えない形でリスクが集中する可能性がある。2026年7月3日、NVDA株は1.4％下落して194.83ドルとなり、時価総額は約4.7兆ドルとなった。これは、市場がこのプログラムのリスク要因をまだ完全には織り込んでいない可能性を示唆している。

さらに、このプログラムは構造的に「後戻りできない」可能性がある。NVIDIAが世界のAIクラウド容量の大部分において財務的なバックストップとなれば、市場に混乱を引き起こさずにそのポジションから撤退することは困難になる。それは競争上の障壁（モート）であると同時に、システム的なリスクの集中でもある。

強気派も弱気派もまだ明確に答えを出せない決定的な問いは、AI資金調達ループの外側で、企業、消費者、政府が真の購買決定を下すことによる「現実世界のAI計算需要」が、NVIDIAの信用のもとに構築されつつあるインフラを正当化できるほど十分に大きく、かつ持続可能であるかどうかだ。歴史が示すように、この問いは、強気市場において通常与えられる以上の重みを持って検討されるべきである。

■注目ポイントQ&A

●NVIDIAのレベニューシェア型AIクラウドプログラムとは何ですか？

NVIDIAが2026年7月1日に発表した、AIクラウド事業者向けの正式なレベニューシェアおよび信用補完モデルです。資金力に限りのあるクラウドプロバイダーのGPUインフラ構築をNVIDIAが保証する代わりに、そのGPUが生成するクラウド売上の一部を継続的に受け取ります。初期パートナーであるSharon AIとFirmus Technologiesの2社で最大21万台のNVIDIA Grace Blackwell GPUを導入する計画です。

●NVIDIAの循環型ファイナンスとは何ですか？なぜ投資家は懸念しているのですか？

NVIDIAが支援または保証した企業が、その資金を使ってNVIDIA自身のGPUを購入し、その売上がNVIDIAに還元される仕組みを指します。Wedbush Securitiesのアナリストであるマシュー・ブライソン氏などは、需要が実需ではなく財務的に作り出されたように見える懸念を指摘しています。これは1990年代後半にLucentやNortelが顧客に巨額の融資を行って自社製品を買わせ、後に回収不能に陥った通信バブル期のベンダーファイナンスを想起させるため、投資家の懸念材料となっています。

●今回のAIベンダーファイナンスは、かつてのNortelの破綻と何が違うのですか？

主に3つの違いがあります。第一に、当時の未使用の光ファイバー（ダークファイバー）とは異なり、AI GPUの計算資源は現在実際に消費されている点。第二に、NVIDIAは売上総利益率75％超、2026年度のデータセンター売上1930億ドル超と、損失を吸収できる極めて強固なバランスシートを持つ点。第三に、NVIDIAの買い取り保証は、次世代チップのロードマップを自ら握っているがゆえに発生する「GPUの残存価値問題」を解決するための合理的な信用補完である点です。

●NVDA株や関連インデックスファンドの投資家は何に注目すべきですか？

注目すべきシグナルは3つあります。1つ目は、NVIDIAが四半期決算でレベニューシェア部門の収益をどのように開示するか。2つ目は、Sharon AIやFirmusが狙うソブリンクラウド需要において、AI資金調達ループの外側に本物の第三者顧客が存在するか。3つ目は、新興クラウド分野におけるGPU担保型債務のスプレッドが拡大するかどうか（NVIDIAが吸収している残存価値リスクを貸し手が再評価しているサイン）です。

元記事: NVIDIA Revenue Sharing AI Cloud Debuts With 210,000 GPUs: Flywheel or Vendor Finance Risk