*12:21JST 日経平均は反落、東エレクとソフトバンクGの2銘柄で約464円押し下げ

6日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり165銘柄、値下がり60銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は反落。824.93円安の68919.14円（出来高概算9億8596万株）で前場の取引を終えている。3日の米国株式市場は休場。独立記念日の振替休日で取引はなく、米国株の方向感を直接確認できないなか、欧州市場は総じて堅調であり、独DAX指数は最高値を更新した。手掛かり材料に乏しい中、6日の日経平均は229.27円高の69973.34円と続伸して取引を開始した。寄り付き直後には心理的な節目の7万円台にのせた。ただ、祝日明け後の米国市場の動向を見極めたいとのムードもあるなか、半導体関連や電子部品株に売りが広がり、マイナスに転じて再度プラス圏を回復するなど、朝方の日経平均はやや方向感に欠ける展開となった。値がさ株の下落が重荷となり、前場中盤にかけて68900円台まで下げ幅を拡大した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、2銘柄で日経平均を約464円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは太陽誘電＜6976＞で10.65％安、同2位は村田製作所＜6981＞で9.75％安だった。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位は信越化学＜4063＞となり、2銘柄で日経平均を約194円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは三菱重工＜7011＞で6.86％高、同2位は川崎重工＜7012＞で6.56％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 68919.14(-824.93)

値上がり銘柄数 165(寄与度+543.08)

値下がり銘柄数 60(寄与度-1368.01)

変わらず銘柄数 0

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 86540 2040 164.12

＜4063＞ 信越化 7138 180 30.17

＜6367＞ ダイキン工業 26125 430 14.41

＜7203＞ トヨタ自動車 2914 86 14.41

＜9433＞ KDDI 2735.5 33 13.27

＜9766＞ コナミG 18620 355 11.90

＜7267＞ ホンダ 1599 49 9.86

＜8766＞ 東京海上HD 7766 182 9.15

＜4568＞ 第一三共 2740 90.5 9.10

＜7011＞ 三菱重工業 4052 260 8.72

＜4578＞ 大塚HD 11545 245 8.21

＜4503＞ アステラス製薬 2200.5 48.5 8.13

＜7832＞ バンナムHD 3985 69 6.94

＜4543＞ テルモ 2280 22 5.90

＜6532＞ ベイカレント 6846 175 5.87

<8058> 三菱商事 4515 58 5.83

<8267> イオン 1465 57.5 5.78

<8031> 三井物産 4683 83 5.56

<6902> デンソー 1997 41.5 5.56

<4507> 塩野義製薬 2922 53 5.33



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 70760 -2440 -245.38

＜9984＞ ソフトバンクG 5897 -272 -218.83

<6857> アドバンテ 28735 -610 -147.23

<4062> イビデン 21425 -1920 -128.72

<285A> キオクシアHD 78600 -4700 -110.29

<6762> TDK 3500 -199 -100.06

＜6981＞ 村田製作所 10000 -1080 -86.89

＜6976＞ 太陽誘電 18370 -2190 -73.41

<7735> SCREEN 17320 -1620 -43.44

<6920> レーザーテック 45630 -2020 -27.09

<6971> 京セラ 3824 -92 -24.67

<5803> フジクラ 5271 -87 -17.50

<5802> 住友電気工業 2578 -86 -11.53

<6479> ミネベアミツミ 4511 -337 -11.30

<6954> ファナック 7375 -64 -10.73

<6963> ローム 5650 -300 -10.06

<6098> リクルートHD 11825 -95 -9.55

<5333> NGK 7221 -252 -8.45

<6526> ソシオネクスト 2656.5 -217.5 -7.29

<6146> ディスコ 75550 -1040 -6.97《CS》