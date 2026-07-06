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日経平均は反落、東エレクとソフトバンクGの2銘柄で約464円押し下げ

2026年7月6日 12:21

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記事提供元：フィスコ

*12:21JST 日経平均は反落、東エレクとソフトバンクGの2銘柄で約464円押し下げ
6日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり165銘柄、値下がり60銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は反落。824.93円安の68919.14円（出来高概算9億8596万株）で前場の取引を終えている。3日の米国株式市場は休場。独立記念日の振替休日で取引はなく、米国株の方向感を直接確認できないなか、欧州市場は総じて堅調であり、独DAX指数は最高値を更新した。手掛かり材料に乏しい中、6日の日経平均は229.27円高の69973.34円と続伸して取引を開始した。寄り付き直後には心理的な節目の7万円台にのせた。ただ、祝日明け後の米国市場の動向を見極めたいとのムードもあるなか、半導体関連や電子部品株に売りが広がり、マイナスに転じて再度プラス圏を回復するなど、朝方の日経平均はやや方向感に欠ける展開となった。値がさ株の下落が重荷となり、前場中盤にかけて68900円台まで下げ幅を拡大した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、2銘柄で日経平均を約464円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは太陽誘電＜6976＞で10.65％安、同2位は村田製作所＜6981＞で9.75％安だった。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位は信越化学＜4063＞となり、2銘柄で日経平均を約194円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは三菱重工＜7011＞で6.86％高、同2位は川崎重工＜7012＞で6.56％高だった。


*11:30現在


日経平均株価　　68919.14(-824.93)

値上がり銘柄数　165(寄与度+543.08)
値下がり銘柄数　60(寄与度-1368.01)
変わらず銘柄数　0

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 86540　　2040　164.12
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7138　　 180　 30.17
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 26125　　 430　 14.41
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　2914　　　86　 14.41
＜9433＞　KDDI　　　　　　2735.5　　　33　 13.27
＜9766＞　コナミG　　　　　　　18620　　 355　 11.90
＜7267＞　ホンダ　　　　　　　　1599　　　49　　9.86
＜8766＞　東京海上HD　　　　　　7766　　 182　　9.15
＜4568＞　第一三共　　　　　　　2740　　90.5　　9.10
＜7011＞　三菱重工業　　　　　　4052　　 260　　8.72
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 11545　　 245　　8.21
＜4503＞　アステラス製薬　　　2200.5　　48.5　　8.13
＜7832＞　バンナムHD　　　　　　3985　　　69　　6.94
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2280　　　22　　5.90
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6846　　 175　　5.87
<8058>　三菱商事　　　　　　　4515　　　58　　5.83
<8267>　イオン　　　　　　　　1465　　57.5　　5.78
<8031>　三井物産　　　　　　　4683　　　83　　5.56
<6902>　デンソー　　　　　　　1997　　41.5　　5.56
<4507>　塩野義製薬　　　　　　2922　　　53　　5.33


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 70760　 -2440 -245.38
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5897　　-272 -218.83
<6857>　アドバンテ　　　　　 28735　　-610 -147.23
<4062>　イビデン　　　　　　 21425　 -1920 -128.72
<285A>　キオクシアHD　　　　 78600　 -4700 -110.29
<6762>　TDK　　　　　　　　3500　　-199 -100.06
＜6981＞　村田製作所　　　　　 10000　 -1080　-86.89
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 18370　 -2190　-73.41
<7735>　SCREEN　　　　　17320　 -1620　-43.44
<6920>　レーザーテック　　　 45630　 -2020　-27.09
<6971>　京セラ　　　　　　　　3824　　 -92　-24.67
<5803>　フジクラ　　　　　　　5271　　 -87　-17.50
<5802>　住友電気工業　　　　　2578　　 -86　-11.53
<6479>　ミネベアミツミ　　　　4511　　-337　-11.30
<6954>　ファナック　　　　　　7375　　 -64　-10.73
<6963>　ローム　　　　　　　　5650　　-300　-10.06
<6098>　リクルートHD　　　　 11825　　 -95　 -9.55
<5333>　NGK　　　　　　　　7221　　-252　 -8.45
<6526>　ソシオネクスト　　　2656.5　-217.5　 -7.29
<6146>　ディスコ　　　　　　 75550　 -1040　 -6.97《CS》

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