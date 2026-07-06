*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アスクル、テラドローンなどがランクイン

アスクル＜2678＞がランクイン（9時35分時点）。大幅高。前週末取引終了後に、26年5月期決算を発表している。営業損益は174億円の赤字。従来予想は205億円の赤字だった。27年5月期営業利益は70億円の黒字予想。前期はランサムウェア攻撃に伴うシステム障害で業績が悪化したが、事業活動は早期に正常化に至っている。



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月6日 9:35 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2236＞ GXUS配貴 139187 20447.178 250.95% 0.0026%

＜2013＞ 米高配当 638340 51560.506 142.67% -0.0029%

＜5137＞ スマートドライ 377900 33765.86 102.55% 0.0887%

＜2641＞ GXGリーダー 24848 39868.815 93.13% 0.0087%

＜6445＞ ジャノメ 91700 63973.02 88.2% 0.0199%

＜3915＞ テラスカイ 251700 296817.02 80.66% 0.0605%

＜2011＞ SM日高配 121570 57707.4 79.89% 0.0063%

＜278A＞ テラドローン 507700 2020977.4 79.68% 0.1414%

＜6356＞ 日ギア 450100 391535.12 73.47% 0.0868%

＜2521＞ 上場米HE 21633 18730.298 71.76% 0.0018%

＜3498＞ 霞ヶ関キャ 1102300 3468132.4 67.62% -0.0709%

＜4493＞ サイバセキュリ 205800 189761.52 56.83% 0.0438%

＜4881＞ ファンペップ 275400 10233.7 40.27% 0.0317%

＜4667＞ アイサンテクノロ 45200 77625.9 36.77% 0.0235%

＜2632＞ MXSナ100ヘ 3088 35477.445 35.89% -0.0005%

＜6203＞ 豊和工 287300 381186.62 34.38% 0.0415%

＜4116＞ 大日精 208400 174880.02 32.62% 0.0102%

＜4594＞ ブライトパス 1747800 63300.12 26.81% 0.1086%

＜2238＞ iF500ベア 4679 20161.598 25.48% -0.0207%

<6284> ASB機械 35900 285922.2 23.36% 0.0988%

<4617> 中国塗 223700 627306.1 22.22% 0.0631%

<6333> TEIKOKU 30100 92225.8 18.57% 0.0305%

<6222> 島精機 288300 216404.8 15.2% 0.0147%

<3321> ミタチ 58300 92535.92 14.53% 0.0449%

<8059> 第一実 81800 251227 8.25% 0.0031%

<3191> ジョイ本田 187100 458697.9 7.15% -0.0075%

<247A> Aiロボティク 875700 764458.66 6.95% 0.0481%

<1366> iF225Wベ 18759090 947376.616 6.93% 0.0312%

＜2678＞ アスクル 461500 527504.98 6.02% 0.0089%

<3850> NTTDIM 35200 97543.86 5.77% 0.0177%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》