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出来高変化率ランキング（9時台）～アスクル、テラドローンなどがランクイン

2026年7月6日 10:08

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記事提供元：フィスコ

*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アスクル、テラドローンなどがランクイン
アスクル＜2678＞がランクイン（9時35分時点）。大幅高。前週末取引終了後に、26年5月期決算を発表している。営業損益は174億円の赤字。従来予想は205億円の赤字だった。27年5月期営業利益は70億円の黒字予想。前期はランサムウェア攻撃に伴うシステム障害で業績が悪化したが、事業活動は早期に正常化に至っている。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月6日　9:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2236＞ GXUS配貴　　　 139187 　20447.178　 250.95% 0.0026%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　638340 　51560.506　 142.67% -0.0029%
＜5137＞ スマートドライ　　　377900 　33765.86　 102.55% 0.0887%
＜2641＞ GXGリーダー　　　24848 　39868.815　 93.13% 0.0087%
＜6445＞ ジャノメ　　　　　　91700 　63973.02　 88.2% 0.0199%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　251700 　296817.02　 80.66% 0.0605%
＜2011＞ SM日高配　　　　　121570 　57707.4　 79.89% 0.0063%
＜278A＞ テラドローン　　　　507700 　2020977.4　 79.68% 0.1414%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　450100 　391535.12　 73.47% 0.0868%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　21633 　18730.298　 71.76% 0.0018%
＜3498＞ 霞ヶ関キャ　　　　　1102300 　3468132.4　 67.62% -0.0709%
＜4493＞ サイバセキュリ　　　205800 　189761.52　 56.83% 0.0438%
＜4881＞ ファンペップ　　　　275400 　10233.7　 40.27% 0.0317%
＜4667＞ アイサンテクノロ　　45200 　77625.9　 36.77% 0.0235%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　3088 　35477.445　 35.89% -0.0005%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　　287300 　381186.62　 34.38% 0.0415%
＜4116＞ 大日精　　　　　　　208400 　174880.02　 32.62% 0.0102%
＜4594＞ ブライトパス　　　　1747800 　63300.12　 26.81% 0.1086%
＜2238＞ iF500ベア　　　4679 　20161.598　 25.48% -0.0207%
<6284> ASB機械　　　　　35900 　285922.2　 23.36% 0.0988%
<4617> 中国塗　　　　　　　223700 　627306.1　 22.22% 0.0631%
<6333> TEIKOKU　　　30100 　92225.8　 18.57% 0.0305%
<6222> 島精機　　　　　　　288300 　216404.8　 15.2% 0.0147%
<3321> ミタチ　　　　　　　58300 　92535.92　 14.53% 0.0449%
<8059> 第一実　　　　　　　81800 　251227　 8.25% 0.0031%
<3191> ジョイ本田　　　　　187100 　458697.9　 7.15% -0.0075%
<247A> Aiロボティク　　　875700 　764458.66　 6.95% 0.0481%
<1366> iF225Wベ　　　18759090 　947376.616　 6.93% 0.0312%
＜2678＞ アスクル　　　　　　461500 　527504.98　 6.02% 0.0089%
<3850> NTTDIM　　　　35200 　97543.86　 5.77% 0.0177%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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