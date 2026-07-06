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日本創発グループ シテイー・ロードの株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化
記事提供元：フィスコ
*10:08JST 日本創発グループ---シテイー・ロードの株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化
日本創発グループ＜7814＞は3日開催の取締役会で、シテイー・ロード（本社：東京都千代田区）の株式の譲受けによって株式を取得し、日本創発グループを株式交換完全親会社、シテイー・ロードを株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付で株式譲渡契約及び株式交換契約を締結した。なお、シテイー・ロードの資本金の額は日本創発グループの資本金の額の10％以上であるため、シテイー・ロードは日本創発グループの特定子会社に該当する。
同社はシテイー・ロードの普通株式5,000株（議決権所有割合の25.00％）を取得する。株式取得価格は普通株式0.85億円とアドバイザリー費用等0.26億円の合計1.11億円。取得価額については、シテイー・ロードの純資産の額等を基礎として、財務の状況、資産の状況、将来の事業活動の見通し等の要因を総合的に勘案して合理的に算定し、双方協議の上妥結した価額である。
株式交換は同社を株式交換完全親会社、シテイー・ロードを株式交換完全子会社とする株式交換によって実施する。シテイー・ロードの普通株式1株に対して同社の普通株式26.16株を割当交付する。ただし、同社が所有するシテイー・ロードの普通株式については割当交付を行わない。なお、同社がこの株式交換により交付する普通株式は、保有する株式392,400株を充当する予定であり、新株式の発行は行わない予定である。株式交換の効力発生日は2026年10月2日の予定。《KT》
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