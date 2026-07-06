*08:47JST カバー、キオクシアＨＤ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

カバー＜5253＞

サイバーエージェント＜4751＞の連結子会社であるQualiArtsと共同で開発する「ホロライブ」初の公式スマートフォン向けゲーム『hololive Dreams（ホロライブドリームス）』を2026年7月23日に全世界同時リリースすると発表。『hololive Dreams（ホロライブドリームス）』（略称「ホロドリ」）は、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の総勢50名以上のタレントが参加する、ホロライブ初の公式スマートフォン向けゲーム。



キオクシアＨＤ＜285A＞

前週末は67190円（-9070円）まで売られた後の切り返しにより、83300円（+7040円）で終えていた。25日線（86444円）に接近しており、同線を捉えてくるようだと、再び半導体やAI関連株への資金シフトが見込まれる。一方で、同線に接近してくるようだと、戻り待ち狙いの売りが入りやすいところだろう。強弱感が対立やすくなりそうだ。《CS》